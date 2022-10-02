Жителям Тверской области с коронавирусом требуется редкая группа крови

Жители Тверской области могут стать донорами и помочь пациентам с редкими группами крови, которые проходят лечение от коронавируса в инфекционных госпиталях тверского региона. В настоящее время срочно требуется 4 группа крови (Rh+).

Потенциальный донор не может сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19, а также на протяжении месяца после получения второго компонента вакцины.

Заготовка и переработка крови и её компонентов в Верхневолжье проводится Тверской областной станцией переливания крови по адресу г.Тверь, ул. Тамары Ильиной, д.20.

В структуру службы входит, в том числе, отделение переливания крови Областной клинической больницы. Там можно получить всю необходимую информацию - телефон 77-53-17. Также ответить на вопросы могут специалисты донорского отделения ОКБ по телефону 58-74-32.

Министерство здравоохранения Тверской области