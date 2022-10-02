Жителям Тверской области с коронавирусом требуется редкая группа крови

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Жители Тверской области могут стать донорами и помочь пациентам с редкими группами крови, которые проходят лечение от коронавируса в инфекционных госпиталях тверского региона. В настоящее время срочно требуется 4 группа крови (Rh+).
Потенциальный донор не может сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19, а также на протяжении месяца после получения второго компонента вакцины.
Заготовка и переработка крови и её компонентов в Верхневолжье проводится Тверской областной станцией переливания крови по адресу г.Тверь, ул. Тамары Ильиной, д.20.
В структуру службы входит, в том числе, отделение переливания крови Областной клинической больницы. Там можно получить всю необходимую информацию - телефон 77-53-17. Также ответить на вопросы могут специалисты донорского отделения ОКБ по телефону 58-74-32.
Министерство здравоохранения Тверской области