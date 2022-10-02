Игорь Руденя и Сергей Бачин обсудили ход реализации инвестиционных проектов в ОЭЗ «Завидово» Тверской области

9 февраля Губернатор Игорь Руденя провел встречу с председателем совета директоров ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент» Сергеем Бачиным. Обсуждался ход реализации туристских и инфраструктурных проектов на территории особой экономической зоны «Завидово» в Конаковском районе.

Игорь Руденя считает – реализация инвестпроектов в Завидово способствует развитию инфраструктуры региона, туристского потенциала Верхневолжья, созданию новых рабочих мест для местных жителей.

«Это новый уровень развития территории», – подчеркнул Игорь Руденя.

По словам Сергея Бачина, в 2021 году действующие комплексы Завидово посетили около 500 тысяч туристов и экскурсантов.

На территории ОЭЗ к 2025 году планируется создать многофункциональный всесезонный комплекс отдыха, включающий в себя крупнейший в европейской части России аквапарк, горнолыжный склон, кафе и рестораны, отели, конгресс-центр с шоу-холлом и другие объекты. Их ввод позволит ввести более 900 новых рабочих мест на территории муниципального образования.

С 2022 года ведутся работы – начато строительство всесезонного комплекса отдыха.

Одним из ключевых объектов ОЭЗ «Завидово» станет транспортно-пересадочный узел (ТПУ). 16 декабря на площадке строительства ТПУ начался важный этап – заполнение водой гавани нового речного порта.

Сейчас на площадке ведутся дноуглубительные работы, берегоукрепление, устройство инженерных сетей и газопровода. Завершено погружение шпунтовых свай и монтаж анкерных тяг по причальному сооружению – на это ушло более 5000 тонн металлоконструкций. Закончено устройство монолитного шапочного бруса по причальному сооружению. После схода снега будет продолжено строительство подъездных автодорог и благоустройство территории.

В июне-июле 2022 года предусмотрен тестовый пуск судов.

Речной порт I категории в Завидово будет включать три причальных фронта, что позволит принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2000 человек. Вне периода навигации порт сможет принимать на зимнее хранение круизные, экскурсионные и прогулочные суда.

4-й этап проекта предусматривает строительство здания речного вокзала для обслуживания пассажиров и туристических судов. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на объект, получено заключение государственной экспертизы.

Добраться до транспортно-пересадочного узла можно будет, в том числе на железнодорожном транспорте. Решение о выделении региону инфраструктурного бюджетного кредита на строительство новой железнодорожной ветки было принято в 2021 году президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию. Предварительно предполагается запуск четырех пар электропоездов.

В начале февраля от Октябрьской железной дороги получены технические условия на примыкание железнодорожного электрифицированного пути к проектируемому транспортно-пересадочному узлу «Завидово». Летом этого года после конкурсных процедур будет определен подрядчик и заключен договор на строительные работы.

Еще одной темой встречи стало развитие регионального образовательного кластера Тверской области.

Уникальный для региона проект направлен на обеспечение качественного образования детей, независимо от места их проживания. Он нацелен на раннюю профориентацию учащихся и подготовку уже с раннего возраста специалистов, в первую очередь для приоритетных отраслей региональной экономики: IT, АПК, туризма, промышленности и других.

Предусмотрено проведение летних смен для талантливых детей, интенсивы, каникулярные школы, развитие проектной деятельности школьников и другие направления. Запланировано создание единой тренировочной площадки для юниоров по компетенциям движения «Молодые профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс Россия. Февральский этап чемпионата уже собрал на базе школы более 100 участников.

Кроме того, заявлена совместная работа с региональным образовательным центром «Орион», Московским институтом электронной техники. МИЭТ уже провел межвузовскую математическую олимпиаду с участием одиннадцатиклассников Мокшинской школы. В планах – открытие филиала МИЭТ и строительство современного кампуса, запуск программ бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Также обсуждалось открытие в Конаковском районе филиала одного из международных университетов в сфере туризма.

Пресс-служба Правительства Тверской области