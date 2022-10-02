В Тверской области отмечается День памяти преподобного Ефрема Новоторжского

10 февраля отмечается День памяти преподобного Ефрема Новоторжского – основателя Борисоглебского монастыря в городе Торжке. Архиереев Верхневолжья с этим событием поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Пусть небесное заступничество святого подвижника и впредь способствует сохранению и развитию духовных традиций православного Верхневолжья, умножает славу наших тверских святынь. Желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемых сил в Вашем архипастырском служении», – отмечено в поздравлении главы региона.

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти, сегодня пройдут в Торжке. В 8:00 в Борисоглебском монастыре состоится богослужение, затем в 12:00 и 14:00 для школьников будут организованны экскурсионные маршруты «Преподобный Ефрем Новоторжский – святой покровитель Торжка» от памятника святому до Борисоглебского монастыря.

В «Гостинице Пожарских» с 10:00 начнет работу выставка, посвященная преподобному, экспонатами которой станут новые поступления фондов Всероссийского историко-этнографического музея. В актовом зале «Гостиницы Пожарских» в 14:00 будет показана культурно-образовательная программа о святом с музыкальными номерами церковного хорового пения и а капеллы. Затем пройдет торжественное открытие выставки Народного художника РФ Людмилы Юга «Преподобный Ефрем Новоторжский и Патриарх святитель Иов».

Святой Ефрем вместе с двумя братьями пришел на Русь из Венгрии и поступил на службу к ростовскому князю Борису, сыну равноапостольного великого князя Владимира.

После смерти своего брата Ефрем оставил службу при княжеском дворе и удалился на реку Тверцу для уединенной иноческой жизни. В 1038 году он построил монастырь в честь святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба и был избран настоятелем.

Мощи преподобного Ефрема Новоторжского были обретены в 1572 году. Летом 2022 года будет отмечаться 450-летие обретения мощей преподобного.

Пресс-служба Правительства Тверской области