В рамках рабочей поездки Игорь Руденя и Владимир Васильев посетили площадку строительства Детской областной клинической больницы

9 февраля Губернатор Игорь Руденя и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Васильев в рамках рабочей поездки по значимым строящимся объектам в Твери посетили площадку строительства Детской областной клинической больницы. Представители генерального подрядчика рассказали о ходе строительства учреждения, в рамках визита также были затронуты вопросы перспективного комплексного развития этой территории.

«При проектировании больницы учтены все современные требования, опыт работы московских детских лечебных учреждений. Важно также, что здесь будет создана хорошая база для подготовки молодых специалистов. Детская областная больница, перинатальный центр, областная клиническая больница будут работать как единое целое – региональный медицинский кластер», – отметил Игорь Руденя.

Владимир Васильев, комментируя итоги рабочей поездки, также подчеркнул высокую значимость объекта для всего тверского региона.

На территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам.

В соответствии с проектной документацией новая ДОКБ рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений пациентов в год. Здесь запланировано открытие 17 отделений, в том числе онкогематологического и офтальмологического, потребность в которых испытывает регион. Предусмотрены отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, неонатологии, функциональной и эндоскопической диагностики, восстановительного лечения и другие.

Работы по строительству выполняет компании «РТ-Соцстрой» Государственной корпорации «Ростех». В настоящее время на объекте завершено устройство монолитной плиты фундамента. Ведутся работы по возведению несущих железобетонных конструкций здания.

Пресс-служба Правительства Тверской области