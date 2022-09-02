Губернатор Игорь Руденя провел совещание на площадке строительства Западного моста в Твери

9 февраля Губернатор Игорь Руденя проводит инспекционную поездку по объектам строительства в городе Твери – Западного моста и детской областной клинической больницы. После осмотра площадки строительства Западного моста глава региона на месте провел совещание по созданию нового инфраструктурного комплекса в областном центре. Участие в обсуждении приняли депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев и Сергей Веремеенко, представители АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», структур ОАО «РЖД».

«Это масштабный, беспрецедентный проект для города Твери. Он включает в себя строительство моста через Волгу, модернизацию железнодорожного путепровода на Комсомольской площади и реконструкцию моста по Санкт-Петербургскому шоссе. Дополнительным проектом станет строительство подъездной дороги и путепровода в районе улицы Фрунзе. Там также планируем обустроить пешеходную дорожку для жителей микрорайона, ведущую на другую сторону железнодорожных путей, – сказал Игорь Руденя. – Уже видим на площадке высокую степень мобилизации техники. При строительстве планируется применять самые современные технологии, в том числе при бурении».

«Это один из самых масштабных проектов Тверской области, он реализуется в рамках народной программы, сформированной «Единой Россией», – подчеркнул Владимир Васильев. – Очень важно, что учтены просьбы жителей, которые просили сделать пешеходный переход в районе улицы Фрунзе. Этот момент закреплен в проекте».

На совещании рассмотрены ход строительства объекта, имущественно-правовые вопросы, задачи по переустройству инженерных сетей и другие темы.

Отдельно рассмотрено обустройство развязки в районе улицы Фрунзе. Предполагается создать здесь современный путепровод, ввод которого будет способствовать, в том числе снижению напряженности на дорогах в Заволжье, повышению безопасности водителей и пешеходов.

Сейчас на объекте активно ведутся работы, начинается обустройство подходов к мосту. В конце февраля запланирован старт бурения свай. На стройке задействовано свыше 10 единиц техники.

При осмотре площадки Губернатор подчеркнул – важно досконально продумать вопросы безопасности на объекте, предусмотреть возможность прохождения судов под мостом, обеспечить шумозащитные ограждения возле жилого фонда.

Проект строительства Западного моста в Твери реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В январе 2021 года на совещании с членами Правительства РФ глава государства поручил рассмотреть обращение Губернатора Игоря Рудени о строительстве Западного моста в Твери.

Региону на 2021-2024 годы из федерального бюджета на эти цели выделено 11,2 млрд рублей.

Это будет сооружение протяженностью почти 3 км с шестью полосами для движения.

В начале декабря 2021 года заключен госконтракт на выполнение работ с ООО «Дорожная строительная компания» из Тверской области, имеющим большой опыт строительства крупных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе в городе Сочи и в Крыму. В январе компания приступила к практической реализации проекта.

Для решения возникающих в ходе строительства вопросов создан оперативный штаб с участием проектировщиков, подрядчиков, компании «Российские железные дороги».

Пресс-служба Правительства Тверской области