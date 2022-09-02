В Тверской области проходит онлайн-конкурс «Верхневолжская краса-2022»

Девушек Тверской области приглашают принять участие в областном молодежном интернет-конкурсе «Верхневолжская Краса 2022», который посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия. Он проходит в онлайн формате до 7 марта.

Конкурс проводится в трех номинациях: «Современная коса – девичья краса» (фотографии участницы с заплетенной косой), «Во всех ты, Душенька, нарядах хороша» (фотографии в стилизованном народном костюме), «Рукам – работа, душе – праздник» (фотографии своих работ декоративно-прикладного искусства).

Для участия нужно опубликовать на своей странице в ВК видеовизитку с краткой информацией о себе: ФИО, возраст, место учебы или работы, хобби, интересные факты о себе, номинацию конкурса. Затем выложить фотографию с хэштегом #ВерхневолжскаяКраса69.

Интернет голосование за определение лучшей представительницы в каждой из номинаций начнется с 14 февраля и продлится до конца месяца. В финале будут определены три победительницы, а результаты конкурса станут известны 7 марта – к Международному женскому дню. Они получат ценные призы.

Участие в конкурсе могут принять жительницы Верхневолжья от 14 до 35 лет в категориях – школьницы (14 - 18 лет), студентки колледжей и вузов (18 - 22 года) и работающая молодежь (22 - 35 лет).

Пресс-служба Правительства Тверской области