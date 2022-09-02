Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов УМВД России по Тверской области с днем образования ведомства

9 февраля отмечается 87 лет со дня образования Управления Министерства внутренних дел РФ по Тверской области. Руководителя ведомства Петра Пырха, сотрудников и ветеранов ведомства поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Во все времена сотрудники органов правопорядка в нашем регионе успешно решали самые сложные задачи по обеспечению законности, хранили верность присяге и долгу перед страной. Сегодня работники вашего Управления развивают доблестные традиции, заложенные ветеранами, и внедряют новые технологии», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Глава региона поблагодарил сотрудников и ветеранов полиции за большой вклад в обеспечение социальной стабильности в Тверской области.

Правительство Тверской области и региональное Управление МВД России проводят совместную работу по реализации профилактических мер по снижению правонарушений и уровня преступности в регионе, обеспечению охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения.

Региональное Правительство оказывает поддержку по укреплению материально-технической части правоохранителей. С 2017 года Правительством Тверской области приобретено почти 300 автомобилей для дорожно-патрульных и дежурных служб, участковых уполномоченных полиции и следственных подразделений Верхневолжья.

Оснащение автомобилями органов МВД в районах области позволяет повышать эффективность работы участковых уполномоченных полиции и оперуполномоченных полиции по выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию правонарушений на территории региона, обеспечить общественную безопасность жителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области