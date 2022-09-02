Театры Тверской области получат поддержку на постановку новых спектаклей

В 2022-2024 годах на поддержку театров Верхневолжья из федерального и областного бюджетов направят 33,7 млн рублей. Финансирование предусмотрено на постановку новых спектаклей по произведениям русской классики и мировой художественной литературы, спектаклей, ориентированных на детскую и подростковую аудиторию. Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии региона, которое 8 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Как отметил Игорь Руденя, театры Верхневолжья, особенно детские, должны «растить» своего зрителя. Важно, чтобы после каждой постановки у жителей региона было желание возвращаться в театры.

Порядка 9,7 млн рублей будет направлено на поддержку театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек – Кимрского театра драмы и комедии и Вышневолоцкого драматического театра. Средства пойдут на изготовление декораций для новых постановок, костюмов, реквизита, услуги режиссёрско-постановочной группы.

В ближайшие три года 24 млн рублей предусмотрены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Средства также направят на постановку новых спектаклей, и, кроме этого, для театра кукол будет приобретён пульт управления светом, световое и звуковое оборудование.

Пресс-служба Правительства Тверской области