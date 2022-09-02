Региональный этап «Лыжни России – 2022» в Тверской области объединит спортсменов разных возрастов

12 февраля в Твери пройдёт региональный этап традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Соревнования пройдут в микрорайоне Южный за спортивным магазином «Декатлон». Открытие состязаний состоится в 10.45. В 11.10 будет дан старт первому забегу. Первыми на дистанцию в 2,5 км выйдут юноши 2004 - 2007 годов рождения.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, «Лыжня России» из года в год привлекает в ряды любителей этого вида спорта новых сторонников. В забегах, в том числе, активно участвуют семьи Верхневолжья.

В этом году традиционно состоятся забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты, забег «Без галстуков». Организаторами запланировано проведение культурно-развлекательной и анимационной программ.

Спортсмены до 17 лет смогут принять участие в заездах при наличии медицинского заключения врача о допуске, лыжники от 18 лет и старше также должны иметь заключение о допуске или документ с личной подписью, подтверждающий персональную ответственность за свое здоровье.

Регистрация участников открыта с 8 по 11 февраля в магазине «Декатлон» по адресу: Октябрьский проспект, д. 109. Для тех, кто не успеет приехать заранее, зарегистрироваться можно будет в день соревнований - с 10.00. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Тверская область впервые провела этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2005 году. В прошлом году тверской этап «Лыжни России» объединил более 4000 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области