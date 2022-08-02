В 2022 году в Тверской области по региональной программе ремонтные работы проведут в 39 школах и 13 детских садах

В Тверской области в 2022 году в рамках региональных программ по укреплению материально-технической базы учреждений образования работы дополнительно проведут в 6 школах и в 1 детском саду Верхневолжья. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 8 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Капитальный ремонт кровли выполнят в Николо-Поточинской начальной общеобразовательной школе Кесовогорского района и Оленинской СОШ, в школе №12 города Бологое капитально отремонтируют кровлю и спортивный зал, в Луковниковской СОШ Старицкого района заменят окна, в дошкольном отделении Ривзаводской СОШ Максатихинского района запланировано обустройство территории. Работы по комплексной безопасностивыполнят в Ворошиловской СОШ Пеновского муниципального округа.

Всего с учётом включения дополнительных объектовв этом году работы по укреплению материально-технической базы будут проведены в 39 общеобразовательных учреждениях региона. В школах по этой программе выполняется капитальный ремонт кровель, санитарных комнат, спортивных залов, фасадов зданий, приобретается оборудование для столовых, выполняются работы по замене окон и комплексной безопасности.

Впрограмму по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организацийдополнительно включен детский сад №5 города Кимры, где будет обустроена прилегающая территория.

Всего на текущий год с учётом данного объекта в эту программу вошли 13 дошкольных учреждений. Средства программы направляются на капитальный ремонт кровель, замену оконных блоков, обустройство территорий, капремонт зданий и обеспечение комплексной безопасности.

За последние несколько лет реализации программы по улучшению материально-технической базы общеобразовательных учреждений ее участниками стали 40 муниципальных образований, работы выполнены в 470 школах. С 2018 года программа реализуется в дошкольных учреждениях – работы проведены в 102 детских садах, расположенных в 36 муниципальных образованиях.

Кроме того, на заседании Правительства принято решение о распределении субсидий муниципалитетам на проведение капитального ремонта помещений в школах и приобретение оборудования для обеспечения односменного режима обучения учащихся.

В 2022 году работы будут проведены в основной общеобразовательной школе №3 города Твери и средней школе № 15 поселка Березайка Бологовского района. Это позволит дополнительно ввести 90 мест.

Глава региона поручил Министерству образования проработать вопрос включения в программы дополнительных объектов, чтобы участие в них могли принять все муниципальные образования Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области