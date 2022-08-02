В Твери начал работу инфекционный госпиталь для детей с подтвержденной коронавирусой инфекцией

В Твери на базе стационара городской клинической детской больницы №3 открылся инфекционный госпиталь для детей с подтвержденным диагнозом COVID-19. В госпитале созданы все необходимые условия для персонала и пациентов: устроены шлюзы, разделены «красная» и «зелёная» зоны. Он был открыт по поручению Губернатора Игоря Рудени.

Госпиталь рассчитан на 100 коек, 50 из которых обеспечены кислородом. Здесь будут принимать детей с подтвержденным COVID-19 от рождения и до 18 лет. При необходимости возможно совместное пребывание ребенка вместе с мамой.

«При необходимости ребенку будет проведено дополнительное обследование: электрокардиография, ультразвуковая или рентгенологическая диагностика», – рассказала главный врач ГБУЗ «Городская клиническая детская больница №3» Анна Бекетова.

В числе показаний для госпитализации у детей могут быть не сбиваемая высокая температура, одышка, симптомы интоксикации. Ребенок госпитализируется по направлению врача или скорой медицинской помощью.

На период переоборудования городской клинической детской больницы №3 стационарная медицинская помощь детям Заволжского района будет оказываться в других больницах областной столицы. Ребят с респираторными заболевания (не COVID-19) будут направлять на лечение в детскую больницу №1, с инфекционными заболеваниями (не COVID-19) – в городскую больницу №2, с соматическими патологиями – в другие больницы Твери по профилю заболевания.

Маршрутизация перераспределения маленьких пациентов проработана, всем детям будет оказана медицинская помощь.

Госпиталь на базе стационара городской клинической детской больницы №3 стал четвертым специализированным учреждением для детей с коронавирусной инфекцией. Ранее в Твери были открыты госпитали при Калининской ЦРБ, в 6-й городской больнице и ДОКБ.

Кроме того, в регионе действуют три ЦАПа для детей. Амбулаторные центры открыты в поликлинике № 1 детской горбольницы № 2 (Пролетарский р-н, пр-т Ленина, д.36/38), поликлинике № 2 детской горбольницы № 3 (м-н Юность, ул. Артюхиной, д. 13, к. 2), и поликлиники № 1 детской горбольницы № 6 (Московский р-н, пл. Гагарина, д. 1а).

В детские ЦАПы, так же, как и во взрослые, можно записаться на приём по номеру «122».

Открытие таких центров амбулаторной помощи позволяет разделить поток детей с признаками заболевания и здоровых детей. Будет упорядочена работа по приёму пациентов педиатрами, обеспечено тестирование, при необходимости госпитализация.

В Тверской области уже открыта запись на вакцинацию для подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Более 700 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник-М» поступило в регион. Записаться на прививку можно по номеру 122.

Прививочные пункты Верхневолжья работают как в будни, так и в выходные дни. Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных кабинетах вакцинация проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов, которые размещены по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Пресс-служба Правительства Тверской области