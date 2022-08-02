В 2022 году в сельских школах Тверской области отремонтируют спортзалы

В 2022 году в Тверской области продолжится реализация программы по улучшению условий для занятий спортом в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Поддержка по данному направлению будет оказана четырём муниципалитетам. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 8 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, важно обеспечить условия для занятий спортом детей и молодёжи независимо от места проживания и доходов семьи.

В 2022 году запланирован ремонт спортзалов в 3 школах, где обучается свыше 740 детей – в Андреапольской средней школе №1, Молоковской средней школе им. Н.В. Огаркова, в Фировской СОШ. Новое оборудование на плоскостном спортивном сооружении будет установлено в Краснохолмской СОШ №1, где учатся почти 400 детей.

Губернатор Игорь Руденя поручил ответственным за данное направление ведомствам расширить возможности данной программы для включения в неё бОльшего количества муниципалитетов.

Программа по развитию спорта в сельских школах и школах малых городов реализуется на территории Верхневолжья уже несколько лет. В период с 2016 года по 2021 год её участниками стали 29 муниципалитетов, где в 77 школах была обновлена материально-техническая база для занятий спортом.

Пресс-служба Правительства Тверской области