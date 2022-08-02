В рамках Адресной инвестиционной программы в Тверской области в 2021 году реализовано 25 проектов: введены газовые сети, детские сады и другие объекты

Итоги реализации Адресной инвестиционной программы (АИП) Тверской области в 2021 году и задачи на 2022-2023 годы рассмотрены 8 февраля на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Работа в рамках АИП в прошедшем году была направлена на решение поставленных Президентом России Владимиром Путиным задач по наращиванию вложений в инфраструктуру регионов нашей страны. В 2021 году в Тверской области введено 25 новых объектов в коммунальном хозяйстве, образовании, физической культуре, дорожном хозяйстве и туризме. В перспективе готовы расширить Адресную инвестпрограмму, включая туда направления, которые сегодня реализуются вне АИП, но имеют важное социальное значение и большую капиталоёмкость», – сказал Игорь Руденя.

В 2021 году участниками Адресной инвестиционной программы стали 24 муниципальных образования.

Значительный объем средств направлен на продолжение газификации региона. Всего построено 10,4 км межпоселковых газовых сетей, 116,6 км –

распределительных. Работы велись в 13 муниципалитетах. Введены внутрипоселковые сети в поселках Жарковский, Молоково и Фирово. Газовые сети также обустроены в населенных пунктах Бологовского, Калининского, Старицкого, Кимрского, Ржевского, Бежецкого, Рамешковского и других районов.

Благодаря АИП обеспечены возможности для газификации более 2500 домовладений, социально значимых объектов, инвестиционных площадок. А газоснабжение деревень Костерёво и Есёмово в Ржевском районе позволит обустроить вечный огонь на обелиске у реки Сишка в память о погибших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества.

По АИП в муниципалитетах также введено несколько объектов теплоэнергетики. Построены газовые котельные в селе Медное и городе Бологое. Проведена модернизация котельной №1 в поселке Сандово, сделана теплосеть по Тверецкой набережной в Торжке.

В сфере образования построены детские сады в Твери, Торопце и селе Бурашево Калининского района, в спорте – центр стрелковых видов спорта «Березино». Реконструирован путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, построен пешеходный мост через Тьмаку в Твери.

В перспективный перечень Адресной инвестиционной программы на 2022-2024 годы включено 57 объектов. Большинство из них – в ЖКХ (19) и образовании (18). Также в АИП войдут проекты в сферах дорожного хозяйства, здравоохранения, культуры и спорта.

Ключевыми в здравоохранении являются строительство детской областной клинической больницы, Бежецкой ЦРБ и детских поликлиник в Твери, Кимрах и Торжке, взрослой поликлиники в Старице, амбулатории в поселке Новозавидовский Конаковского района. В образовании запланирован ввод новых детских садов в Твери и Вышнем Волочке.

В дорожном хозяйстве заявлено строительство автодороги «Москва-Рига» – г. Ржев, Западного моста в Твери, обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море».

В коммунальном комплексе будет продолжена газификация, реконструкция очистных сооружений в областном центре, Конаково и другие проекты.

Пресс-служба Правительства Тверской области