Развитие инфраструктуры и поддержка инвесторов в Тверской области отмечены в мониторинге фонда «Петербургская политика» за январь

В мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов, который по итогам января опубликовал фонд развития общественных связей «Петербургская политика», вошли новости о газификации Тверской области, поддержке инвесторов и строительстве Западного моста в Твери.

В список знаковых событий января «Петербургская политика» включила рабочую встречу вице-премьера РФ Александра Новака и губернатора Игоря Рудени по вопросам развития электросетевого комплекса и газификации региона. В ходе встречи Александр Новак отметил, что Тверская область входит в двадцатку лучших регионов по газификации. В Верхневолжье реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Ведутся активные работы по проектированию и строительству газовых сетей.

«Ключевым объектом является газопровод Ржев – Нелидово - Западная Двина – Торопец. Это большой объект и работа проходит на высоком организационном уровне. В целом программа реализуется в очень больших масштабах, видим активное участие граждан в процессах подключения к газовым сетям и важно отметить, что подключение к газу социальных учреждений – это снижение финансовой нагрузки и возможность высвободить финансовые ресурсы по основному целевому назначению», - сказал губернатор Игорь Руденя.

Также вице-премьер и глава региона обсудили текущую работу и развитие электросетевого комплекса региона, необходимые меры для повышения энергетической и топливной безопасности Тверской области. Достигнуты договоренности о старте модернизации компании «Тверьэнерго».

В мониторинге «Петербургской политики» отмечено еще одно важное событие – подписание Минпромторгом РФ, Правительством Тверской области, резидентом промышленного парка «Боровлево» компанией «СКФ» и администрацией Бурашевского сельского поселения специального инвестиционного контракта (СПИК), в рамках которого планируется организация глубоко локализованного производства современных подшипников для железнодорожных вагонов. Запланированный объем инвестиций - 477 млн рублей.

Также включено в мониторинг за январь начало строительства Западного моста через Волгу в Твери. Помимо возведения непосредственно моста через Волгу, проектом предусмотрена реконструкция двух путепроводов – железнодорожного в Пролетарском районе (через проспект Калинина) и автодорожного («Горбатого моста») в Заволжском районе. Кроме того, заявлено устройство автомобильных развязок в районе Комсомольской площади и «Горбатого моста».

Фонд «Петербургская политика» – независимая некоммерческая организация, созданная в 2002 году для изучения социальных процессов, проведения научных, социологических и политических исследований.