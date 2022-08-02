В Осташкове заработала передвижная выставка народной куклы в рамках Года культурного наследия народов России

В Центральной библиотеке города Осташкова действует всероссийская передвижная выставка народной куклы «Россияночка», организованная Объединением мастеров народного творчества. На выставке можно увидеть традиционные куклы в национальных костюмах.

Каждый экспонат представляет отдельный район, область, республику и страну. В экспозицию вошли куклы в национальных костюмах Архангельской, Вятской, Рязанской, Воронежской, Калужской, Тверской губерний, Русского Севера и Хакассии, в традиционных молдавских, татарских и чувашских костюмах. От Тверской области в экспозицию вошли торопецкая и осташковско-селижаровская куклы.

На выставке также можно увидеть композиции, посвящённые старинным обрядам – сватовству и свадьбе. Есть здесь и куклы-обереги.

Работы предоставили мастерицы из Приморского и Красноярского края, Свердловской, Воронежской области, Самарской, Липецкой, Ростовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Казахстана и Башкортостана.

Выставка стала началом цикла мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России. Гости и жители Осташкова могут посетить уникальную экспозицию до 15 февраля.

Пресс-служба Правительства Тверской области