В Тверской области будут выделяться гранты для компаний, реализующих в регионе проекты по снижению выбросов парниковых газов

8 февраля, в День российской науки, Губернатор Игорь Руденя провел встречу с представителями ведущих вузов региона и предпринимательского сообщества в режиме видеоконференцсвязи. Обсуждались перспективы реализации на территории региона экологических и климатических проектов, а также поддержка компаний и структур, которые уже реализуют ESG-принципы в организации производственных и управленческих процессов.

«Наука – это не просто двигатель прогресса. Научные успехи укрепляют страну, открывают новых лидеров и новые имена, которые вносят в нашу жизнь научно-технический прогресс и тренды развития современного общества. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «от решения климатических проблем во многом зависит безопасность и перспективы развития каждой страны, благополучие и качество жизни людей, судьба всей нашей планеты», – подчеркнул Игорь Руденя.

В прошлом году Владимир Путин подписал Указ о мерах по реализации государственной научно-технической политики в области экологического развития и климатических изменений, в рамках которого разрабатывается комплекс мероприятий до 2030 года. Игорь Руденя отметил, что Тверская область намерена принимать активное участие в их реализации.

Предусматриваются два основных направления работы – проведение научных исследований для прогнозирования изменений климата, а также разработка и внедрение технологий, направленных на улучшение состояния окружающей среды, снижение воздействия парниковых газов.

Игорь Руденя обозначил основные направления реализации в регионе климатических проектов – использование природной экосистемы Тверской области для снижения выбросов парниковых газов и ESG-принципов в агропромышленном комплексе.

В настоящее время в регионе ведётся подготовка к реализации проекта по сокращению и предотвращению выбросов, увеличению их поглощения. Так, в Верхневолжье проводятся мероприятия по экологическому обводнению торфяников и получению углеродных единиц. При поддержке Правительства Тверской области, регионального Министерства лесного хозяйства и ГУ МЧС России по Тверской области за 10 лет специалистам удалось обводнить свыше 16 тыс га торфяников. Всего предполагается обводнить порядка 50 тыс га.

Кроме того, Всероссийский научно-исследовательский институт мелиолированных земель, расположенный в посёлке Эммаусс, совместно с московским институтом имени Докучаева подготовил предложение по созданию в Верхневолжье карбонового полигона.

На площадке планируется осуществлять мониторинг выбросов и поглощения парниковых газов в растениеводстве и животноводстве, а также разработку мер по достижению углеродной нейтральности сельского хозяйства.

Губернатор отметил, что регион готов ускорить реализацию проектов по снижению выбросов. В частности, Игорь Руденя предложил ввести новые направления грантовой поддержки для софинансирования направлений данных видов работы.

«В течение месяца мы рассмотрим предложения по присуждению грантов, которые мы сможем выделить для компаний или федеральных структур, которые работают на нашей территории. Благодаря этому, мы сможем ежегодно выдавать гранты до 2030 года. Первую поддержку мы готовы оказать уже в этом году», – сказал глава региона.

В рамках круглого стола также рассматривался вопрос создания сетевой структуры по координации и управлению реализации экологических проектов в Тверской области. Его основной целью является создание условий для устойчивого социально-экономического развития, повышения качества жизни жителей Тверской области благодаря реализации мер адаптации

к изменениям климата и защиты окружающей среды. К созданию структуры в регионе будут привлечены вузы Тверской области.

В завершении встречи Игорь Руденя поздравил участников с Днем российской науки, поблагодарил их за работу.

Пресс-служба Правительства Тверской области