В Тверской области ведется вакцинация подростков против коронавирусной инфекции. В столице Верхневолжья иммунизация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы.

Вакцинация детей от 12 лет проводится добровольно при наличии письменного согласия, в присутствии родителя (или иного законного представителя).

Вакцинальный кабинет работает по будням с 12.00 до 18.00, в субботу – с 09.00 до 14.00. Вакцинация организована строго по записи. Записаться можно по единому номеру 122. Первым записавшимся на вакцинацию уже сделали прививку 7 февраля.

Сертификат о проведении вакцинации ребенок может получить при наличии паспорта (то есть с 14 лет). С 12 до 13 лет включительно несовершеннолетнему выдается справка на руки.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. В настоящее время в Верхневолжье прививку сделали 654 396 человек. Регион обеспечен достаточными объемами вакцины.

Свыше 243 тысяч вакцинированных – представители старшего поколения. Охват прививочной кампанией жителей Тверской области старше 60 лет составляет более 73%. Медики рекомендуют людям старшего возраста вакцинироваться и ревакцинироваться двухкомпонентной вакциной Спутник V и напоминают – вакцинация позволяет значительно снизить риски тяжелого течения коронавируса у жителей всех возрастов.

Прививочные пункты Верхневолжья работают как в будни, так и в выходные дни. Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных кабинетах вакцинация проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов, которые размещены по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Пресс-служба Правительства Тверской области