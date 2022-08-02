Губернатор Игорь Руденя поздравил ученых Верхневолжья с Днём российской науки

8 февраля отмечается День российской науки. С праздником ученых, исследователей, сотрудников вузов, научно-исследовательских институтов и организаций поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Тверская область заслуженно гордится прославленными учёными, судьба которых связана с нашим краем. Сегодня их традиции достойно продолжает новое поколение исследователей. Научные разработки сотрудников тверских вузов и научно-исследовательских организаций востребованы в разных отраслях экономики и социальной сферы. Способствуют укреплению позиций России в здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве, сфере информационных технологий, оборонно-промышленном комплексе и освоении космического пространства», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В Тверской области научные исследования и разработки выполняют 36 организаций: это учреждения высшего образования, научно-исследовательские, конструкторские и другие организации.

Научную деятельность на территории региона осуществляют свыше 1 500 человек. Преимущественно исследования ведутся в сфере технических наук – 84%. Также деятельность ученых касается естественных, сельскохозяйственных, общественных и медицинских наук.



Пресс-служба Правительства Тверской области