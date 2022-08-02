Тверская область проводит региональный этап всероссийской олимпиады школьников

В Тверской области продолжается региональный этап всероссийской олимпиады школьников. 8 февраля учащиеся Верхневолжья демонстрируют свои знания по истории. 10 февраля – по географии. Всего в областном этапе олимпиады по этим дисциплинам принимают участие более 40 ребят.

В январе 2021 года в Тверской области проходил региональный этап олимпиады по физике с участием 47 школьников из Твери, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого, Удомельского, Андреапольского городских округов и других районов.

Олимпиада по информатике объединила учащихся 9-11 классов. Региональный этап проходил на базе «Кванториума». В нем приняли участие 30 человек. При этом один участник выполнял задания олимпиады в учебном центре «Сириус» (г. Сочи) – это учащийся 9 класса средней школы с углубленным изучением математики № 17 города Твери. Также на этот этап заявились школьники из Торжка, Удомельского городского округа, Кимрского, Бежецкого и Лихославльского районов.

34 школьника области приняли решение проверить свои знания по литературе, 29 человек – по русскому языку, 17 школьников – в сфере искусства.

В январе учащиеся школ Верхневолжья также участвовали в региональных этапах олимпиады по астрономии, биологии, экономике, французскому языку, химии и ОБЖ.

Пресс-служба Правительства Тверской области