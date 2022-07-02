Тверские предприятия представляют свою продукцию на международной выставке

13 компаний Тверской области представляют свою продукцию на международной выставке «ПродЭкспо», которая проходит в Москве с 7 по 11 февраля. Участие тверских предприятий в мероприятии организовано при поддержке центра «Мой бизнес».

Губернатор Игорь Руденя считает – участие тверских производителей в событиях международного уровня способствует продвижению местной продукции на российском и мировом рынках, увеличивает экспортный потенциал региона.

«ПродЭкспо» - одна из самых крупных выставок в сфере продуктов питания и напитков. В этом году в ней примут участие почти 3000 компаний из 73 стран. Среди участников от Тверской области - компании «Конаковские колбасы», «Поречье», «Морозофф», «Знаток», «Полезные сладости», «Онли-Пак», «Живая еда» и другие.

«Молодому предприятию непросто самостоятельно оплатить участие в выставке, и мы благодарны центру «Мой бизнес» за возможность представить продукцию широкой аудитории», - рассказал управляющий партнёр компании «Шато-Волго» Сергей Горбачев.

В рамках государственной поддержки предпринимательства центр «Мой бизнес» полностью оплачивает участие компаний в выставках: организационный сбор, аренду площади, монтаж стенда. Компания берёт на себя только командировочные расходы своих представителей.

«Мы знаем случаи, когда участие в выставке приносило компании крупные контракты, позволяющие загрузить производство на несколько месяцев вперёд. Поэтому нам важно предоставить возможность участия как можно большему количеству компаний», - отметила координатор проекта «Мой бизнес» Тверской области Анастасия Свободина.

Посмотреть все выставки и подать заявку на участие в них можно на сайте центра «Мой бизнес», также подробную информацию можно получить по телефону 8-800-200-11-69.

Пресс-служба Правительства Тверской области