Есть несколько способов изучения истории: можно ездить на археологические раскопки или исследовать архивы, а можно познавать историю через монеты Тверское отделение Банка России представляет цикл «История Тверского края на монетах Банка России».

Мы предлагаем читателям познакомиться поближе с удивительными историческими фактами и увидеть, как в монетах отражаются памятные события тверской истории.

«Церковь Рождества Богородицы -Городня" (1390г.)

Серебряная монета вышла в 2004 году в серии «Памятники архитектуры России», номиналом 3 рубля, тиражом 8000 штук.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение архитектурного ансамбля Церкви Рождества Богородицы в Тверской области, имеются надписи: вверху по окружности «ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ В ГОРОДНЕ», внизу по окружности «ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ», справа от изображения в две строки — «ОСН. В 1390 г.».

Более шестисот лет назад эту церковь заложил Великий Тверской князь Михаил Александрович в память о своем предке Михаиле Ярославиче Тверском, мученической смертью погибшем в Орде. Но получилось так, что стала церковь Рождества Богородицы памятью о всем Великом княжестве Тверском: храм Рождества Богородицы в Городне — единственный памятник старины, сохранившийся от Тверского княжества. Как указывалось, в клировых ведомостях 200-летней давности, построена она "неизвестно когда и кем".

В то время это был соборный храм Вертязина городка, защищавшего подступы к Твери со стороны Москвы. Впервые этот город упоминается под 1312 годом. Одновременно бытовало и другое его название - Городень, которое быстро стало определяющим, хотя еще в 1677 году в писцовых книгах писали: «Село Городень, Вертезин тож».

Белокаменная церковь Рождества Богородицы в Городне построена во второй половине XIV века и является древнейшим памятником архитектуры на территории Тверской области и единственным сохранившимся в полном объеме сооружением великокняжеского периода. За свою многовековую историю Городня подвергалась многочисленным нашествиям и страшным разорениям, ввиду чего церковь неоднократно перестраивалась. От первоначального каменного храма XIV в. до наших дней сохранился лишь глубокий подклет.

После пожара 1412 г. она была отстроена заново (на старом основании) и расписана. В 1569 г. город был опустошен войском Иоанна Грозного, в Смутное время - вновь почти полностью разорен. Разграбленной церкви с трудом удалось выстоять.

В XVII в. Городня была дворцовым селом, а церковь стала приходской (прежде была соборной). После очередного пожара 1716 г. церковь "возобновлена" на средства помещика Петра Алексеевича Бема в 1740 - 1745 гг.: был отремонтирован и расписан храм, построены кирпичные трапезная (с приделом праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы) и шатровая колокольня. Тогда же соорудили главный иконостас, который был спасен при пожаре, случившемся в 1801 г. Вскоре тесовая крыша храма была заменена на металлическую. В дальнейшем "поправки" церкви проводились много раз, во второй половине XIX в. интерьер был заново расписан масляной живописью.

Во время Великой Отечественной войны здание церкви было сильно повреждено и начало разрушаться. В 1960-е гг. служба проводилась один раз в неделю "первая часть в субботу с вечера, а вторая - в воскресенье с утра" и по праздникам. Причт составляли священник, диакон и псаломщик. К 1966 г. относится начало капитального ремонта церкви (под руководством архитектора-реставратора В.Л. Альтшуллера), который продолжался до начала 1980-х гг.

В 2001 г. при храме в Городне открыли православную гимназию. В Рождество 2005 года храм в Городне посетил Президент России Владимир Путин.

С городенского холма открывается необычайно красивый вид на Волгу. А. Н. Островский писал: «Долго любовался я живописным видом с обрывистого берега от церкви. Под ногами Волга, синяя от пасмурной погоды и подернутая рябью; за рекой зеленел поемной луг, который расстилался ковром вплоть до высокого, темного соснового лесу. Справа и слева между кустарниками кое-где блестели изгибы и плесы Волги; по крутым берегам виднелись белые каменные церкви сел».

Самая древняя на всей Тверской земле - церковь Рождества Богородицы представляет собой ярчайший памятник исторического и художественного наследия края.