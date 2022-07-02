7 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие направления деятельности исполнительных органов власти региона.

В числе основных вопросов, которые были затронуты на совещании, стали меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе. Большинство заболевших сегодня получают необходимое лечение амбулаторно. С понедельника, 7 февраля, внедрена система дистанционного оформления больничных листов для пациентов с признаками ОРВИ.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. В настоящее время в Верхневолжье прививку сделали 654 396 человек. Регион обеспечен достаточными объемами вакцины. Свыше 243 тысяч вакцинированных – представители старшего поколения. Охват прививочной кампанией жителей Тверской области старше 60 лет составляет более 73%.

Регион поддерживает высокий уровень тестирования на коронавирусную инфекцию. Всего за время пандемии проведено более 1,6 млн исследований, за прошедшие сутки – 5 849.

Кроме того, на совещании был рассмотрен вопрос подготовки к началу активного строительного сезона. Глава региона отметил, что все ведомства должны контролировать строгое соблюдение плана и сроков проведения государственных закупок, чтобы при наступлении благоприятных погодных условий можно было оперативно начать работы на объектах.

Так, в дорожной сфере в 2022 году ключевыми направлениями по-прежнему остаются ремонт опорной сети региональных дорог, приведение в порядок местных дорог, особое внимание уделяется подъездам к социальным учреждениям и промышленным инвестиционным площадкам, а также дорогам на туристических направлениях.

Пресс-служба Правительства Тверской области