Тверская область вошла в ТОП-5 рейтинга инвестиционной активности регионов за январь

Тверская область вошла в пятерку регионов с наивысшим рейтингом инвестиционной активности в январе. Об этом сообщается на сайте делового журнала «Инвест-Форсайт».

Одной из первых экономических новостей 2022 года в Тверской области стало подписание специального инвестиционного контракта (СПИК) Минпромторгом России, Правительством Тверской области, резидентом промышленного парка «Боровлёво» – компанией «СКФ» и администрацией Бурашевского сельского поселения. Как отметили в Минпромторге России, в результате реализации СПИКа будет создано глубоко локализованное производство современных подшипников. Для этого на действующей производственной площадке инвестора в Тверской области планируется установка и запуск новой производственной линии. Запланированный объем инвестиций - 477 млн рублей.

«Потенциал промышленных предприятий исторически является основой устойчивого социально-экономического развития Верхневолжья. Сегодня в регионе выстраивается качественная система поддержки производителей. Она нацелена на реализацию проектов, которые обеспечивают модернизацию и рост конкурентоспособности предприятий, создание новых рабочих мест», – считает губернатор Игорь Руденя.

Проекты, реализуемые в рамках специальных контрактов, автоматически включаются в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области, что дает возможность инвесторам воспользоваться налоговым вычетом по налогу на прибыль, субсидиями по налогу на имущество и на прибыль. Кроме того, на них распространяется ряд стимулирующих мер, предусмотренным региональным законодательством, в том числе льготы по налогам на прибыль и имущество, специальные условия аренды земельных участков.

Также в январе на Торжокской обувной фабрике, входящей в Группу компаний «Восток-Сервис», состоялось открытие нового цеха и запуск современного литьевого агрегата для производства специальной обуви для медицинских учреждений, а также для организаций социальной сферы и предприятий, осуществляющих контроль и профилактику распространения коронавируса. Средства на ввод линии предоставил Фонд развития промышленности РФ. Кроме того, в 2021 году Торжокская обувная фабрика получила государственную финансовую поддержку по программе «Оборотный капитал». Предприятию был предоставлен льготный заём на закупку материалов, сырья и комплектующих для развития производства.

В январе в Тверской области был реализован еще одни крупный инвестиционный проект. Предприятие «Транскон», входящее в дивизион «Климатическое оборудование» группы компаний КСК, ввело в эксплуатацию собственный трубозаготовительный комплекс. Новое оборудование позволяет изготавливать медные трубки различных диаметров для транспортных климатических систем. При этом в процессе производства минимизируются ошибки, связанные с человеческим фактором, трудозатраты сокращаются на 30 % и появляется возможность прокладывать трубные трассы там, где раннее в условиях ручного труда это было сделать сложнее.

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