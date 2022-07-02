Более 700 снегоходов и мотовездеходов проверили в Тверской области

В Тверской области продолжается операция «Снегоход», направленная на предупреждение и пресечение нарушений правил эксплуатации внедорожных мототранспортных средств.

С начала операции в 2022 году инспекторами регионального Гостехнадзора было проверено свыше 700 снегоходов и мотовездеходов, зарегистрирована 81 единица техники, выявлено 71 нарушение.

С 700 владельцами внедорожной техники проведена адресная профилактическая работа, доведена информация о проведении технического осмотра, государственной регистрации, выдаче или замене удостоверения на право управления такой техникой.

Кроме того, за время проведения мероприятий, сотрудниками инспекции был спасен провалившийся под лед человек.

Операция «Снегоход» продлится в Тверской области до 28 февраля.

Тверская область является одним из популярных мест отдыха для любителей внедорожной мототехники. Всего в регионе зарегистрировано свыше 4200 снегоходов и снегоболотоходов, ежегодно их число увеличивается.

Следует помнить, что снегоходы являются транспортными средствами, к техническому состоянию и эксплуатации которых предъявляются определенные требования безопасности.

Прежде всего, водитель снегохода или снегоболотохода должен иметь удостоверение на право управления данной техникой. Транспорт должен быть зарегистрирован в Гостехнадзоре и пройти технический осмотр.

Для регистрации и прохождения техосмотра снегохода или снегоболотохода, получения или замены удостоверения на право управления такой техникой, можно обратиться в Гостехнадзор Тверской области или МФЦ. Кроме того, подать заявления можно в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

При эксплуатации внедорожной мототехники необходимо иметь защитную экипировку, выбирать в зависимости от погодных условий оптимальный скоростной режим, а также избегать выезда на неокрепший лед водоемов.

Пресс-служба Правительства Тверской области