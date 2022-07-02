Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 февраля 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1647 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 514 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 654 396 человек, в том числе за сутки – 385 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 674 850, в том числе за последние сутки их проведено 5849.
Всего в настоящее время в регионе подтвержден 117 881 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 467 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 41 874
Конаковский район 9365
Ржев 6473
Калининский район 5342
Вышневолоцкий городской округ 4405
Торжок 4070
Кимры 3431
Кашинский городской округ 2788
Бологовский район 2704
Бежецкий район 2665
Осташковский городской округ 2350
Калязинский район 2405
Старицкий район 2333
Лихославльский район 2202
Нелидовский городской округ 1931
Максатихинский район 1778
Западнодвинский муниципальный округ 1539
Торопецкий район 1524
Торжокский район 1365
Рамешковский район 1316
Весьегонский муниципальный округ 1311
Оленинский муниципальный округ 1267
Кувшиновский район 1266
Зубцовский район 1234
Андреапольский муниципальный округ 1029
Ржевский район 961
Селижаровский муниципальный округ 956
Спировский район 964
Краснохолмский муниципальный округ 780
Кесовогорский район 772
Сонковский район 709
ЗАТО Озёрный 706
Пеновский муниципальный округ 686
Кимрский район 683
Сандовский муниципальный округ 560
Фировский район 558
Бельский район 544
Жарковский район 353
Молоковский район 333
Лесной муниципальный округ 315
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области