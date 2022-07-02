Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 февраля 2022 г.

posted by admin on пн, 02/07/2022 - 12:46

 

 

         По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1647 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 514 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 654 396 человек, в том числе за сутки – 385 человек.

         В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 674 850, в том числе за последние сутки их проведено 5849.

         Всего в настоящее время в регионе подтвержден 117 881 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

         2 467 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь 41 874

 

Конаковский район 9365

 

Ржев 6473

 

Калининский район 5342

 

Вышневолоцкий городской округ 4405

 

Торжок 4070

 

Кимры 3431

 

Кашинский городской округ 2788

 

Бологовский район 2704

 

Бежецкий район 2665

 

Осташковский городской округ 2350

 

Калязинский район 2405

 

Старицкий район 2333

 

Лихославльский район 2202

 

Нелидовский городской округ 1931

 

Максатихинский район 1778

 

Западнодвинский муниципальный округ 1539

 

Торопецкий район 1524

 

Торжокский район 1365

 

Рамешковский район 1316

 

Весьегонский муниципальный округ 1311

 

Оленинский муниципальный округ 1267

 

Кувшиновский район 1266

 

Зубцовский район 1234

 

Андреапольский муниципальный округ 1029

 

Ржевский район 961

 

Селижаровский муниципальный округ 956

 

Спировский район 964

 

Краснохолмский муниципальный округ 780

 

Кесовогорский район 772

 

Сонковский район 709

 

ЗАТО Озёрный 706

 

Пеновский муниципальный округ 686

 

Кимрский район 683

 

Сандовский муниципальный округ 560

 

Фировский район 558

 

Бельский район 544

 

Жарковский район 353

 

Молоковский район 333

 

Лесной муниципальный округ 315

 

Удомельский городской округ 34

 

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

 

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области