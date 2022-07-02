Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 февраля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1647 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 514 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 654 396 человек, в том числе за сутки – 385 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 674 850, в том числе за последние сутки их проведено 5849.

Всего в настоящее время в регионе подтвержден 117 881 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 467 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 41 874

Конаковский район 9365

Ржев 6473

Калининский район 5342

Вышневолоцкий городской округ 4405

Торжок 4070

Кимры 3431

Кашинский городской округ 2788

Бологовский район 2704

Бежецкий район 2665

Осташковский городской округ 2350

Калязинский район 2405

Старицкий район 2333

Лихославльский район 2202

Нелидовский городской округ 1931

Максатихинский район 1778

Западнодвинский муниципальный округ 1539

Торопецкий район 1524

Торжокский район 1365

Рамешковский район 1316

Весьегонский муниципальный округ 1311

Оленинский муниципальный округ 1267

Кувшиновский район 1266

Зубцовский район 1234

Андреапольский муниципальный округ 1029

Ржевский район 961

Селижаровский муниципальный округ 956

Спировский район 964

Краснохолмский муниципальный округ 780

Кесовогорский район 772

Сонковский район 709

ЗАТО Озёрный 706

Пеновский муниципальный округ 686

Кимрский район 683

Сандовский муниципальный округ 560

Фировский район 558

Бельский район 544

Жарковский район 353

Молоковский район 333

Лесной муниципальный округ 315

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области