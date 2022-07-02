«Торжокские золотошвеи» представляют свою продукцию на художественно-промышленной выставке в Москве

«Торжокские золотошвеи» представляют свою продукцию на художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия», которая проходит в Москве в выставочном центре «Гостиный Двор». Свои работы представили мастера из более 50 российских регионов: художники и скульпторы, фотографы и модельеры, дизайнеры и мастера народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, участие в подобных выставках позволяет повысить узнаваемость региональных брендов в России и за рубежом.

Бренд новоторжского золотного шитья является одним из самых узнаваемых народных промыслов России. «Торжокские золотошвеи» - единственное в России предприятие, которое сохраняет и развивает искусство ручной золотной и серебряной вышивки с тысячелетней историей в производственных масштабах.

Выставка будет работать в «Гостином дворе» до 13 февраля. За это время участники форума смогут обменяться опытом на деловых встречах, интерактивных инсталляциях и мастер-классах. Также в рамках выставки пройдут показы дизайнеров из стран ближнего зарубежья.

Это вторая выставка «Торжокских золотошвей» за последние несколько месяцев. В коне 2021 года тверская продукция была представлена на юбилейной выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ-2021» на ВДНХ.

Пресс-служба Правительства Тверской области