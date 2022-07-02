Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с темой особых условий поддержки ветеранских организаций

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с обсуждением темы поддержки проектов, которые реализуются в Тверской области ветеранскими организациями. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 4 февраля на заседании президиума Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос о субсидиях общественным объединениям ветеранов. В частности, внесены изменения в порядок предоставления субсидий на мероприятия, направленные на развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодёжи.

Начиная с 2020 года, общественные объединения ветеранов Тверской области выведены из общего конкурса по предоставлению субсидий некоммерческим организациям и могут получать государственную поддержку на реализацию своих проектов по упрощённой процедуре.

Решение было принято по инициативе губернатора Игоря Рудени на основании пожеланий самих ветеранов, озвученных ими во время встреч главы региона с ветеранскими активами во время рабочих поездок в муниципалитеты.

«Проекты, которые предлагают ветераны, связаны с развитием патриотического движения, увековечиванием памяти героев войны. Ни одной просьбы у ветеранов не было для себя. Все проекты направлены на развитие общественных отношений, встреч с молодежью, издание книг, воспоминаний известных людей. Мы все это будем поддерживать», - отметил на одной из таких встреч Игорь Руденя.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.