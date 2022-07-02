В Тверской области начали отбор семейных пар - кандидатов на награждение медалью «За любовь и верность»

В феврале в Тверской области стартует отбор семейных пар - кандидатов на награждение медалью «За любовь и верность». Ежегодно в регионе ею отмечают 70 семейных пар. В 2022 году торжественное вручение медалей планируется 8 июля в новом областном Дворце бракосочетания.

«Сегодня в Верхневолжье возрождаются традиции большой и дружной семьи, особое внимание уделяется поддержке материнства и детства, воспитанию молодежи на основе традиций, – отметил Губернатор Игорь Руденя, обращаясь к жителям Тверской области в День семьи, любви и верности в 2021 году. – Пример прочной духовной связи и самоотверженной любви почти восемь столетий назад дали нам святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Не менее ярким образцом супружеской верности является союз князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской, почитаемых во всем православном мире».

Медаль «За любовь и верность» учреждена Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» в 2008 году.

К награждению Медалью «За любовь и верность» представляются супруги, со дня государственной регистрации заключения брака которых прошло не менее 25 лет. В Тверской области приоритет отдается парам, проживающим в регионе не менее 15 лет, которые получили общественное признание, проявили активную жизненную позицию, воспитали достойных наследников.

Церемонии награждения пар ежегодно проходят в муниципалитетах Тверской области в торжественной обстановке. Традиционно они приурочены к праздничным событиям: это День семьи, любви и верности в Российской Федерации – 8 июля, День памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской – 25 июня, День памяти святой благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской – 15 июня, а также дни городов и районов области.

В прошлом году масштабная церемония вручения медалей проходила 8 июля в Вышнем Волочке. В тот день награды были переданы 19 семейным парам Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области