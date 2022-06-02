Творческий коллектив из Тверской области стал лауреатом Международного фестиваля духовной музыки

Творческий коллектив Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» вошёл в число призёров XIV Международного фестиваля духовной музыки «Silver Bells», который традиционно проходит один раз в два года в Даугавпилсе (Латвия). В этом году мероприятие было организовано в онлайн формате.

Лауреатом II степени стала Народная хоровая академическая капелла. Руководит коллективом Марина Кирпу.

Главной особенностью XIV Международного фестиваля духовной музыки этого года стал конкурс хоров, вокальных ансамблей и молодых хоровых дирижеров в различных номинациях.

Коллектив из Тверской области принимал участие в номинации «Смешанные хоры». Наряду с тверским коллективом, участниками этой номинации стали представители Китая, Польши, Латвии, Белоруссии, а также российских городов - Санкт – Петербурга, Москвы, Самары, Саратова, Омска и Тамбова.

По условиям конкурса все участники должны были разместить видеозаписи исполнения двух произведений духовного содержания на одной из платформ в Интернете.

«Такой формат участия позволил нам представить две серьезные работы коллектива – это произведение нашего земляка, композитора Александра Васильевича Александрова «Благослови, душе моя, Господа», а также молитва «Дева Днесь» - Гимн жизни Рождества Христова великого русского композитора и дирижера Дмитрия Степановича Бортянского. К чести нашего коллектива – мы со своей задачей справились»,- уверена Марина Кирпу.

Пресс-служба Правительства Тверской области