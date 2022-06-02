Музыку из кино исполнит в Твери уникальный ансамбль духовых инструментов

6 февраля на сцене Тверской академической филармонии выступает ансамбль медно-духовых инструментов «Music Brass». Коллектив запланировал концерт «Музыка кино» для зрителей всех возрастов.

В программе – произведения Г. Миллера, Б. Гудмана, Г. Манчини, Д. Уильямса, Д. Хорнера, Д. Барри, Н.Рота, Э. Морриконе, И. Дунаевского, Д. Шостаковича, А. Зацепина и А. Петрова.

Культурное событие доступно, в том числе по «Пушкинской карте».

Ансамбль «Music Brass» действует с 2010 года. Он возник в стенах Московской академической филармонии. Всех участников ансамбля объединяет одна цель – радовать слушателей произведениями классического и джазового репертуара, современной музыкой в исполнении духовых инструментов.

Музыканты сыграли более 400 концертов, принимали участие в фестивалях духовой музыки. «Music Brass» – победитель международного фестиваля духовых оркестров на ВДНХ (Москва) 2016 года. В 2019 году – дипломант международного фестиваля брасс-ансамблей в Москве.

Всем зрителям напоминают о необходимости соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности при посещении филармонии.

Пресс-служба Правительства Тверской области