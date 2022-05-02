Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 февраля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1506 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 388 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 653 152 человека, в том числе за сутки – 1493 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 657 748, в том числе за последние сутки их проведено 13 701.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 114 715 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 463 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 40 684

Конаковский район 9040

Ржев 6304

Калининский район 5249

Вышневолоцкий городской округ 4303

Торжок 3951

Кимры 3313

Кашинский городской округ 2715

Бологовский район 2622

Бежецкий район 2608

Осташковский городской округ 2320

Калязинский район 2307

Старицкий район 2291

Лихославльский район 2146

Нелидовский городской округ 1893

Максатихинский район 1724

Западнодвинский муниципальный округ 1494

Торопецкий район 1489

Торжокский район 1318

Рамешковский район 1285

Весьегонский муниципальный округ 1283

Оленинский муниципальный округ 1253

Кувшиновский район 1240

Зубцовский район 1184

Андреапольский муниципальный округ 1016

Ржевский район 944

Селижаровский муниципальный округ 937

Спировский район 931

Краснохолмский муниципальный округ 768

Кесовогорский район 757

Сонковский район 692

ЗАТО Озёрный 688

Пеновский муниципальный округ 679

Кимрский район 650

Сандовский муниципальный округ 554

Фировский район 551

Бельский район 540

Жарковский район 333

Молоковский район 318

Лесной муниципальный округ 307

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области