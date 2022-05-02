Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 5 февраля 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1506 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 388 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 653 152 человека, в том числе за сутки – 1493 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 657 748, в том числе за последние сутки их проведено 13 701.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 114 715 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 463 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 40 684
Конаковский район 9040
Ржев 6304
Калининский район 5249
Вышневолоцкий городской округ 4303
Торжок 3951
Кимры 3313
Кашинский городской округ 2715
Бологовский район 2622
Бежецкий район 2608
Осташковский городской округ 2320
Калязинский район 2307
Старицкий район 2291
Лихославльский район 2146
Нелидовский городской округ 1893
Максатихинский район 1724
Западнодвинский муниципальный округ 1494
Торопецкий район 1489
Торжокский район 1318
Рамешковский район 1285
Весьегонский муниципальный округ 1283
Оленинский муниципальный округ 1253
Кувшиновский район 1240
Зубцовский район 1184
Андреапольский муниципальный округ 1016
Ржевский район 944
Селижаровский муниципальный округ 937
Спировский район 931
Краснохолмский муниципальный округ 768
Кесовогорский район 757
Сонковский район 692
ЗАТО Озёрный 688
Пеновский муниципальный округ 679
Кимрский район 650
Сандовский муниципальный округ 554
Фировский район 551
Бельский район 540
Жарковский район 333
Молоковский район 318
Лесной муниципальный округ 307
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области