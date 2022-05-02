Губернатор Игорь Руденя поздравил тверскую лыжницу Наталью Непряеву с серебром в первом забеге на зимней Олимпиаде

На Зимней Олимпиаде в Пекине разыгран первый комплект наград на 15-километровой дистанции забегов в женском скиатлоне (7,5 км + 7,5 км). На эту дистанцию в числе 65 участниц вышли четыре россиянки, среди которых – Наталья Непряева. В итоге тверская лыжница завоевала серебро – это первая медаль российской команды. С этим событием спортсменку поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы завоевали первую медаль российской команды на главных спортивных стартах планеты, подтвердили высокий класс мастерства и силу воли. Ваша награда приумножает достижения отечественной школы лыжных гонок, славу нашей страны как великой спортивной державы. Желаю Вам новых олимпийских достижений в Пекине! Тверская область болеет за Вас и гордится Вами», – отметил Игорь Руденя в телеграмме, направленной спортсменке.

Напомним, перед Олимпиадой воспитанница тверской школы лыжных гонок, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Наталья Непряева одержала победу в престижной многодневной гонке «Тур де Ски». Она стала первой российской лыжницей, которая смогла завоевать этот титул.

Наталья Непряева – заслуженный мастер спорта, одна из лидеров российской сборной, президент Федерации лыжных гонок Тверской области, награждена знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

Спортсменка также заявлена на гонки Олимпиады 8,10,12, 16 и 20 февраля.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Олимпиада объединила более 4 тысяч атлетов из 95 стран. Среди них – представители Тверской области. Всего на зимних Играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах.

Помимо Натальи Непряевой Верхневолжье на Олимпиаде представляют спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», мастер спорта международного класса, шорт-трекист Даниил Ейбог. Соревнования по шорт-треку проходят с 5 по 16 февраля.

Генеральным менеджером сборной по хоккею является уроженец Верхневолжья Илья Ковальчук – заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2008 и 2009 годов, обладатель Кубка Гагарина 2015, 2017 и 2021 годов, рекордсмен сборной России по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира и по количеству заброшенных шайб на Олимпийских играх, почетный гражданин города Твери.

Кроме того, в состав судейской бригады Олимпийского хоккейного турнира решением Международной федерации хоккея включен тверской арбитр Евгений Ромасько – судья международной категории, арбитр КХЛ.

Пресс-служба Правительства Тверской области