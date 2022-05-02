В Тверской области проходят соревнования по лыжным гонкам памяти подвига 6-ой роты ВДВ

Сегодня, 5 февраля, в деревне Чуприяновка Калининского района проходят IV областные соревнования по лыжным гонкам памяти подвига 6-ой роты ВДВ. Участие в них принимают дети и подростки в возрасте от 8 до 15 лет из разных муниципальных образований региона. Всего для участия в соревнованиях поступило порядка 200 заявок.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия вносят важный вклад в патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти, а также популяризацию здорового образа жизни.

В ходе соревнований будет разыграно 12 комплектов медалей, 12 кубков за первые места и 3 кубка в командном зачете.

Организаторы мероприятия – региональный Комитет по физической культуре и спорту, Фонд «Памяти 6-ой роты», КСШОР№ 1 им. Олимпийского чемпиона В.А.Капитонова, Олимпийский совет Тверской области, областная Федерация лыжных гонок.

Впервые соревнования памяти подвига 6-ой роты ВДВ прошли в 2019 году. Тогда в них приняло участие около 350 человек.

1 марта 2000 года в Чечне на высоте 776 (в Аргунском ущелье) в ожесточенном бою с чеченскими боевиками погибла 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской). Из 90 десантников, принявших бой с превосходящими силами террористов, погибли 84, включая 13 офицеров.

Среди погибших были уроженцы Тверской области. Это гвардии младший сержант Сергей Козлов, командир боевой машины отдельной разведроты. Родился в поселке Мирный 13 апреля 1979 года. Похоронен в поселке Оленино. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Гвардии младший сержант Денис Стребин был командиром отделения БУ САНД. Родился в поселке Редкино 17 августа 1980 года, похоронен в городе Конаково. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Пресс-служба Правительства Тверской области