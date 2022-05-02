В Ржевском районе вспоминают трагически погибших в годы войны жителей деревни Афанасово

5 февраля - памятная для Ржевского района и всей Тверской области дата. Сегодня исполнилось 80 лет с того дня, когда жители деревни Афанасово были расстреляны и сожжёны фашистскими оккупантами. По случаю памятной даты к жителям Верхневолжья обратился Губернатор Игорь Руденя.

«Мы никогда не забудем о женщинах, детях и стариках, погибших от рук нацистских преступников. На ржевской земле бережно хранят память о Великой Отечественной войне, здесь ведется большая поисковая и патриотическая работа, которая помогает хранить и передавать новым поколениям правду о событиях огненных сороковых годов», - отметил Игорь Руденя.

Зимой 1942 года от рук фашистов погибли все 56 афанасовцев — взрослые и дети, а также 10 оказавшихся в окружении раненых советских бойцов. Сама деревня была практически полностью сожжена и после войны уже не восстанавливалась.

В память об этой трагедии и всех жертвах фашизма на ржевской земле в мае 1986 года у деревни Звягино, поблизости от магистрали М-9 «Балтия», открыли мемориальный комплекс.

В центре мемориала на фоне обугленной избы - фигура умирающей матери с расстрелянным ребёнком на руках. Рядом установлены гранитные плиты с именами погибших и памятная стела.

Накануне Дня памяти о жителях деревни Афанасово Ржевского района, расстрелянных и сожженных фашистскими оккупантами в 1942 году в муниципалитете прошли памятные мероприятия при участии местных жителей, представителей молодого поколения – возложение цветов, панихида, митинг у мемориала в деревне Звягино, минута молчания.

Кроме того, была представлена реконструкция фрагмента боя за деревню Афанасово, которую подготовили члены общественного движения «Боевое братство».

В Звягинском сельском доме культуры состоялись презентации книги «Афанасовская трагедия: знать и помнить» и документального фильма «Афанасово – история забытых деревень».

Пресс-служба Правительства Тверской области