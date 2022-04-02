В Тверской области внедряют систему дистанционных консультаций с врачами и выдачи больничных листов

В Тверской области пациенты с признаками ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом и оформить лист временной нетрудоспособности. Вопрос внедрения этой системы рассмотрен на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, которое 4 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

Исходя из обращений жителей региона, мера является востребованной. Планируется, что система начнет работать с 14.00 7 февраля. Для получения больничного листа дистанционно необходимо будет выполнить следующие действия:

– Первое. Оформить заявку на аудио консультацию с врачом. Сделать это можно на сайте medregtver.ruили позвонив по номеру 122.

– Второе. Когда пациенту позвонит врач, необходимо описать симптомы заболевания. После этого врач откроет больничный лист на семь дней, назначит лечение. При необходимости, исходя из жалоб пациента и его самочувствия, после консультации с врачом он может быть направлен на очный прием специалиста.

На седьмой день врач проводит повторную аудио консультацию и принимает решение о закрытии больничного листа, его продлении или направлении пациента на очный осмотр специалистом.

Необходимо отметить, что если самочувствие пациента ухудшается, ему следует незамедлительно обратиться в ЦАП или вызвать врача на дом. Есть категории граждан, которым при появлении симптомов ОРВИ предписан исключительно очный прием врача. Это беременные женщины, лица старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания. Также дистанционно не открываются больничные листы по уходу за ребенком, здесь предписан только очный осмотр.

В Тверской области принят целый ряд мер по мобилизации системы здравоохранения в период роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

Решением Губернатора расширено число Центров амбулаторной помощи для взрослых, в настоящее время в регионе действует 15 ЦАПов. Еще три ЦАПа принимают детей. За последние сутки за помощью в ЦАПы обратились 3492 человека, из них 554– дети.

ЦАПы в Тверской области работают с 8.00 до 20.00. Ежедневно один из центров амбулаторной помощи в Твери работает круглосуточно.

Дежурство организовано по графику с 20.00 до 8.00 следующего дня:

– в понедельник для обращений в ночное время работает ЦАП областного клинического лечебно-реабилитационного центра (г. Тверь, ул. Горького, д. 50),

– во вторник – ЦАП областного клинического кардиологического диспансера (г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 5),

– в среду – ЦАП Калининской центральной районной клинической больницы (Калининской района, пос. Химинститута, д. 59),

– в четверг – ЦАП городской клинической больницы №1 им В.В. Успенского (Тверь, Беляковский переулок, д. 5),

– в пятницу – ЦАП городской клинической больницы № 6 (поликлиника № 7, г. Тверь, б-р Гусева, д. 27),

– в субботу – ЦАП городской клинической больницы № 7 (поликлиника № 3, г. Тверь, ул. Маяковского, д. 35),

– в воскресенье – ЦАП клинической больницы скорой медицинской помощи (поликлиника № 1, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 6).

С прошедшего вечера в дежурный ЦАП обратилось 66 человек.

Записаться на прием в ЦАПы можно с помощью круглосуточной «горячей линии» по номеру «122». Здесь также можно получить справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на вакцинацию, вызвать врача на дом.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции.В настоящее время в Верхневолжье прививку сделали 651 529 человек. Регион обеспечен достаточными объемами вакцины. Свыше 242 тысяч вакцинированных – представители старшего поколения. Охват прививочной кампанией жителей Тверской области старше 60 лет составляет более 73%.

В регионе также открыта запись на вакцинацию для подростков в возрасте от 12 до 18 лет, вакцина на эти цели уже поступила в регион. Записаться на прививку можно по номеру 122.Вакцинация подростков будет вестись в специально оборудованном пункте при детской областной больнице.

Тверская область поддерживает высокий уровень тестирования на коронавирусную инфекцию. Всего проведено более 1,6 млн исследований, за прошедшие сутки – 14 209. Инфекционный фонд в регионе составляет 1869 коек, он развернут в 17 учреждениях здравоохранения области.



Пресс-служба Правительства Тверской области