Поддержку ветеранских организаций региона обсудили на заседании Президиума Правительства Тверской области

4 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Президиума Правительства Тверской области. Среди рассмотренных вопросов - предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов. В частности, внесены изменения в порядок их предоставления.

В Тверской области общественным объединения ветеранов оказывается поддержка на мероприятия, направленные на развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодёжи.

Начиная с 2020 года, общественные объединения ветеранов Тверской области выведены из общего конкурса по предоставлению субсидий некоммерческим организациям и могут получать государственную поддержку на реализацию своих проектов по упрощённой процедуре.

Решение было принято по инициативе Губернатора Игоря Рудени на основании пожеланий самих ветеранов, озвученных ими во время встреч главы региона с ветеранскими активами во время рабочих поездок в муниципалитеты.

«Проекты, которые предлагают ветераны, связаны с развитием патриотического движения, увековечиванием памяти героев войны. Ни одной просьбы у ветеранов не было для себя. Все проекты направлены на развитие общественных отношений, встреч с молодежью, издание книг, воспоминаний известных людей. Мы все это будем поддерживать», - отметил на одной из таких встреч Игорь Руденя.

В Верхневолжье ежегодно расширяется поддержка старшего поколения. С 2022 года введена новая ежемесячная выплата для детей войны в размере 800 рублей. Ее получают граждане, принадлежащие к этой категории и не имеющие других льгот. До этой же суммы увеличиваются выплаты детям войны, которые имеют статус «Ветеран труда» или «Ветеран труда Тверской области».

Решением Игоря Рудени дети войны в 2021 году получили право на внеочередное обслуживание в филиалах МФЦ. Такая льгота есть у ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, граждан старше 80 лет, инвалидов, беременных женщин, граждан с ребенком до трех лет и многодетных родителей.







Пресс-служба Правительства Тверской области