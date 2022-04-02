Проект «Дома Гумилёвых» из Бежецка Тверской области представят в Русском доме в Каире

5 февраля в Русском доме в Каире (Египет) пройдет выставка картин и лекция «Художники – Гумилёву», организованная музейно-выставочным центром «Дом Гумилёвых» из Бежецка Тверской области при поддержке Гумилёвского общества и Фонда развития малых исторических городов.

«Интересные мероприятия, новые маршруты и проекты, направленные на сохранение местного колорита и культуры Тверской области позволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Выставка «Художники – Гумилёву» – это собрание живописи художников из Москвы и Санкт-Петербурга, увлеченных темой поэзии Николая Гумилёва, чья жизнь тесно связана с тверским краем. Первый пленэр художников прошел в Бежецке по инициативе Фонда развития малых исторических городов. В результате «Дом Гумилёвых» получил в дар 35 картин, вошедших в основу экспозиции.

Ранее выставку представляли в Москве – в залах Центрального дома литераторов и музее-квартире Пушкина на Арбате. После презентации в Египте, в Центрах науки и культуры РФ в Александрии и Каире, планируются переговоры с Эфиопией и Францией, где поэт побывал с экспедицией Русского географического общества.

В программе мероприятий – лекции представителей музейно-выставочного центра «Дом Гумилёвых» и Гумилёвского общества, мастер-классы художников и литераторов, пресс-показы. 14 февраля стартует новый этап творческого конкурса «Художники – Гумилёву», в котором могут принять участие новые живописцы и мастера.

Имя Николая Степановича Гумилёва неразрывно связано с путешествиями на Африканский континент и тоской по родному дому в Бежецке – именно здесь жили и творили великие поэты серебряного века - Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Их имена сегодня являются «брендами» Бежецка, поводом для «культурного» туризма. В Бежецке открыт «Дом Гумилёвых», где представлены подлинные вещи семьи – свыше 300 экспонатов.

Уже более 15 лет в Бежецке проходит Гумилёвский фестиваль, в котором ежегодно принимают участие творческая молодежь, представители мира литературы, музыки, медиа, деятели культуры.

Следующим этапом должно стать создание культурно-познавательного маршрута «Путь Гумилёвых», который сможет систематизировать все городские объекты, связанные с семьей Николая Гумилёва. В городе развивается туристическая инфраструктура – открыт один из лучших отелей в малых городах России, появились новые рестораны с локальной кухней.

Пресс-служба Правительства Тверской области