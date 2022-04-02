Школьники Тверской области могут повысить финансовую грамотность

Школьников Тверской области приглашают принять участие во всероссийской весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности. В 2021 году к проекту присоединились 85 школ Верхневолжья, более 7,5 тысячи учащихся прошли занятии, посетив 480 уроков.

Подключиться к онлайн-урокам можно как классом, так и индивидуально из дома. В первом случае преподаватель регистрирует группу и вместе со школьниками участвует в занятии. Чтобы послушать курс из дома, нужно самостоятельно зарегистрироваться на сайте проекта. Продолжительность урока – 45 минут. Эфиры проходят по будням с трех утра до семи вечера.

Серия вебинаров для школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов охватывает 18 тем разного уровня сложности – от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования.

На занятиях, в частности, можно будет узнать о вкладах, кредитах, различных финансовых инструментах, страховании, инфляции, преимуществах владения и безопасном использовании банковской карты. Лекторы – эксперты Банка России и представители финансовых организаций.

Пресс-служба Правительства Тверской области