Губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обсудили благоустройство территории у Спасо-Преображенского собора в Твери

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4 февраля Губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провели рабочую встречу по вопросу продолжения работ по восстановлению Спасо-Преображенского кафедрального собора в городе Твери.
При наступлении благоприятных погодных условий планируется начать благоустройство территории у собора. Предполагается создать видовое пространство с местами для отдыха горожан и туристов.
Также обсуждалось внутреннее убранство храма.
Планируется создать музей собора, определен перечень уникальных предметов. В выставочных залах будут созданы условия для безопасного хранения экспонатов.
Возрождение святыни на историческом месте началось в 2014 году и осуществлялось при поддержке неравнодушных земляков и благотворительного фонда «Собор». 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия.
Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.
Пресс-служба Правительства Тверской области