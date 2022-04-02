Губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обсудили благоустройство территории у Спасо-Преображенского собора в Твери

4 февраля Губернатор Игорь Руденя и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провели рабочую встречу по вопросу продолжения работ по восстановлению Спасо-Преображенского кафедрального собора в городе Твери.

При наступлении благоприятных погодных условий планируется начать благоустройство территории у собора. Предполагается создать видовое пространство с местами для отдыха горожан и туристов.

Также обсуждалось внутреннее убранство храма.

Планируется создать музей собора, определен перечень уникальных предметов. В выставочных залах будут созданы условия для безопасного хранения экспонатов.

Возрождение святыни на историческом месте началось в 2014 году и осуществлялось при поддержке неравнодушных земляков и благотворительного фонда «Собор». 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе Твери прошла первая Божественная литургия.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. На протяжении шести с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и являлся духовным символом тверской земли.

Пресс-служба Правительства Тверской области