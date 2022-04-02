В Тверской области во Всемирный день борьбы против рака проходят донорская акция и просветительские мероприятия

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. В Тверской области проходит ряд тематических мероприятий. На областной станции переливания крови совместно со студентами Тверского медицинского колледжа организован сбор крови для паллиативных пациентов.

Сегодня также запланированы информационная встреча с пациентами онкодиспансера, встреча со студентами ТГМУ, беседа о ранней диагностике онкозаболеваний в библиотеке им. Герцена.

В феврале заявлены мероприятия, направленные на психологическую и эмоциональную поддержку женщин, которые перенесли мастэктомию.

В этот день в России также стартовал Всероссийский онкологический диктант, который продлится до 28 февраля. Просветительский проект Министерства здравоохранения Российской Федерации направлен на повышение информированности об онкологических заболеваниях. Принять в нем участие могут жители Верхневолжья.

Диктант проводится в формате теста, на прохождение которого отводится 1 час. Он включает в себя вопросы на различные темы: от факторов риска и профилактики до симптомов болезни и ее раннего выявления.

Пройти онкологический диктант может любой желающий: от школьников до пенсионеров, вне зависимости от уровня образования по ссылке https://onco-life.ru/diktant. По итогам каждый участник получит сертификат и рекомендации от экспертов.

В Твери онкодиктант также можно написать на площадке Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева. В числе первых, кто принял участие в диктанте, стали сотрудники Клиники женского здоровья. На следующей неделе в нем примут участие студенты медицинских колледжей региона.

«Совершенствование профилактики и лечения онкозаболеваний, повышение качества и доступности высокотехнологичной медицинской помощи является одним из приоритетов. Главные задачи – увеличение продолжительности жизни населения области, достижение позитивных демографических тенденций», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» ведется оснащение Тверского областного клинического онкологического диспансера. В 2021 году поставлено 24 единицы нового высокотехнологичного оборудования, благодаря которому продолжается развитие хирургического и радиологического направлений онкологии с внедрением новейших методов лечения.

В прошлом году введен в эксплуатацию первый линейный ускоритель, который позволил существенно повысить качество лучевой терапии. Впервые в области начать конформное (прицельное) лечение пациентов, в том числе с опухолью головного мозга, опухолями головы и шеи, раком легкого, раком предстательной железы. Лечение получили уже более 350 пациентов.

В 2021 году впервые в Тверской области проведено несколько уникальных операций в онкологии. Среди них – отсроченная реконструкция DIEP лоскутом и отсроченная реконструкция TDL-лоскутом и эндопротезом, эндоларингеальное (эндоскопическое) удаление опухоли гортани хирургическим лазером с использованием микроскопа и другие.

Важным этапом развития онкологической помощи в Тверской области стало открытие в августе 2021 года первого Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе Центра им. В.П. Аваева. В числе его задач – выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, сокращение сроков диагностики и проведение противоопухолевой терапии в рамках дневного стационара, диспансерное наблюдение пациентов.

В 2021 году в ЦАОП обратилось более 4000 человек, выявлено 221 злокачественное новообразование, из них более 80% – на ранних стадиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области