В городе Белый Тверской области ведутся предпроектные работы по модернизации системы водоснабжения

В городе Белый Тверской области начались предпроектные работы по реконструкции водозабора и водопроводных сетей. Специалистами «Тверь Водоканала» при выезде на место определены виды иобъёмы предстоящих работ. Далее будет разработана необходимая документация для реализации проекта.

Модернизация системы водоснабжения в городе Белый обсуждалась 25 января на встрече Губернатора Игоря Рудени с главой Бельского района Вадимом Сивицким.

Тогда Игорь Руденя подчеркнул – важно комплексно подойти к ремонту сетевого хозяйства, предусмотреть создание современных очистных сооружений и других объектов. Как отметил Губернатор, регион готов оказать содействие в решении этого важного для жителей вопроса.

В муниципалитете необходимо обновление водопроводных сетей общей протяженностью более 30 км, что позволит улучшить качество воды в соответствии с утвержденными нормативами.

Пресс-служба Правительства Тверской области