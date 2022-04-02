В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»

В прошлую пятницу в ДК «Современник» прошла Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», организованная центром молодежной

политики «Иволга» Конаковского района и поисковым отрядом «Звезда». В этом году сотрудники ЦМП «Иволга» с данной акцией посетили

с. Юрьево-Девичье, п. 1 Мая, д. Мокшино.

В фойе РДК всех встречала инсталляция, на которой были представлены нормы блокадного хлеба, а также старинные вещи того времени, предоставленные музеем «Государева дорога» с. Завидово. Руководитель поискового отряда «Звезда» В.П.Гореликов показал и рассказал об оружии и разной атрибутике, найденных его отрядом в Тверской области. Учащиеся смогли не только выслушать интересный рассказ о жизни блокадного города, о военных годах, но и потрогать и даже попробовать те знаменитые 125 граммов нормированного хлеба.

Как всегда, на мероприятии сотрудникам центра помогали воспитанники двух патриотических движений «Иволги» - юнармейских отрядов «Стребин», «Иволга» и «Волонтеры Победы».

На мероприятии присутствовали официальные лица: помощник главы Конаковского района Видади Сулейманович Тахмезов, настоятель Успенского храма с. Завидово протоиерей Пётр Дубяго и помощник Благочинного по работе с молодежью иерей Антоний.

Видади Сулейманович передал всем собравшимся слова приветствия от главы Конаковского района и отметил, что этот день в истории трагичный и в то же время замечательный. Трагичный потому, что не всем блокадникам удалось дожить до него. Замечательный - потому, что нашим войскам удалось прорвать блокаду.

Он рассказал про героизм блокадников, взрослых и детей, как люди жили, боролись, работали, несмотря на голод, холод и постоянные бомбардировки. Они не просто выживали, но работали и выпускали орудия, снаряды и танки для фронта.

- Мы помним, гордимся, скорбим, - сказал Видади Сулейманович.

Протоиерей Пётр Дубяго обратился к школьникам:

- Мы сегодня с вами отмечаем трагическое событие в истории нашего Отечества, которое не должно никогда забываться. Было много войн в России, но Великая Отечественная война – самая страшная и кровопролитная. Фашисты уничтожали население целыми деревнями. Ленинградская блокада – одно из страшных событий этой войны. Гитлер хотел уничтожить Ленинград, город Ленина, как он его называл. Уничтожить всех жителей и всё, что там находилось, стереть с лица земли. Город был полностью окружён, но в нём кипела жизнь. Люди надеялись, что их освободят, и сами всё делали для этого, несмотря на невозможные условия жизни. Мужество этих людей неоценимо. Многие блокадники уже уходят из жизни, но мы должны всё помнить и передавать эту память следующим поколениям.

- История не прощает забвения и наказывает за незнание уроков. Наша задача – хранить эту память, помнить, что сделали для нас наши предки. Мужество нашего народа неоценимо.

Памятное мероприятие на сцене «Современника» получилось очень трогательным и познавательным. Ведущие мероприятия рассказали о страшных днях блокады, о голоде, постоянных артиллерийских обстрелах, авианалетах и лютой зиме 1941-1942 годов, о «Дороге жизни» по замерзшему Ладожскому озеру. Однако вопреки планам врага, несмотря на непрекращавшиеся обстрелы, наши соотечественники выстояли. Несмотря на крайне бедственное положение, заводы Ленинграда не останавливали выпуск военной продукции, в том числе и для снабжения Красной Армии, находившейся за пределами блокадного города. Кроме того, стойкость, героизм и самоотверженность наших соотечественников, которые «намертво сковали» и удерживали крупные силы противника, способствовали победам наших войск на других направлениях. Прорвать блокаду Ленинграда Красной Армии удалось лишь в начале 1943 года. Однако полное освобождение города произошло годом позднее, 27 января 1944-го.

По данным, озвученным в ходе Нюрнбергского процесса, за годы фашистской блокады в Ленинграде погибло 632 тысячи человек.

Подготовила Людмила Кикало.

Фото автора и МЦ «Иволга».