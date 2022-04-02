ВНИМАНИЕ! ПЕРЕНЕСЕН ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ

В связи с резким увеличением количества заболевших ковидом, и как следствие, в несколько раз увеличившейся нагрузкой на Конаковскую ЦРБ, пункт вакцинации из поликлиники Конаковской ЦРБ перенесен в районную центральную аптеку №20 (проспект Ленина, дом 6, второй этаж, медицинский центр «Норма»).

Время работы прививочного пункта: понедельник-пятница с 9 до 14 часов; суббота с 9 до 12 часов.

Записываться на прививку по телефону не обязательно.

Бесплатно привиться может любой желающий. Пункт вакцинации обеспечен достаточными объемами вакцины. Вакцинацию проводят сотрудники Конаковской ЦРБ.