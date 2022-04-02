МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ДОГАЗИФИКАЦИЯ - РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

24 апреля 2021 года в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ В.В.Путин обозначил кардинальные изменения в газификации регионов России. Это поворотный момент в процессе газификации, где населению в газифицированных населенных пунктах не придется платить за так называемую «последнюю милю». Об актуальных вопросах и специфике газификации в Конаковском районе, итогах решенных вопросов и новых задачах в интервью с председателем Собрания депутатов Конаковского района директором филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в городе Конаково Дмитрием Щуриным.

Дмитрий Евгеньевич Щурин - человек в Конаковском районе известный. Недавно исполнилось 15 лет, как он возглавляет филиал АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково.

А ведь начинал он с самых что ни на есть рабочих профессий. Его путь до карьерных высот прошел в формате «self-made» (сам себя сделал).

И именно такому человеку было доверено возглавить Собрание депутатов Конаковского района.



- Дмитрий Евгеньевич, какие задачи должна решить программа газификации в Конаковском районе?

- Новая модель газификации исходит из необходимости повышения темпов газификации района и доступности газотранспортной инфраструктуры для конечного потребителя, достижения максимального уровня газификации путем снятия административных барьеров, снижения сроков и стоимости подключения для конечных потребителей.

В настоящее время в Конаковском районе уровень газификации составляет 74,2 процента. Казалось бы, это большая цифра, но на самом деле наш район с учетом географического положения и близости двух столиц мог бы приблизиться к стопроцентному уровню. Так что еще есть над чем серьезно работать, ведь газификация является важным фактором стабильного социально-экономического развития территории, она способствует повышению качества и уровня жизни населения. Поэтому Президент РФ и поставил задачу расширения масштабов газификации. Однако существует ряд вопросов, которые нужно решить для выполнения этой задачи.

- Что это за вопросы?

- В первую очередь, это пока сохраняющееся отсутствие доступа отдельных поселений или потребителей к единой системе газоснабжения (ЕГС) или недостаточная пропускная способность существующей магистральной инфраструктуры. Так, левобережье Конаковского района - Первомайское и Юрьево-Девичьевское сельские поселения - вообще не газифицированы и не имеют технической возможности подключения к газу. Из шести существующих источников газоснабжения района ГРС «ЗИК» и ГРС «Новозавидово» достигли проектной мощности. Конечно, мы прорабатываем этот вопрос совместно с главой района, депутатским корпусом, главой поселения, уже предложен ряд решений, мы очень надеемся, что в ближайшее время данные проблемы будут устранены и жители этих населенных пунктов получат техническую возможность подключения к газотранспортной системе.

Деятельность Дмитрия Щурина как в политике, так и в профессиональной сфере отмечена рядом наград. Это Почетные грамоты Законодательного собрания Тверской области, министерства строительства Тверской области, главы Конаковского района, Благодарности губернатора Тверской области, Законодательного собрания Тверской области. В 2017 году Дмитрий Евгеньевич награжден нагрудным знаком «Во благо земли Тверской».



- В поручениях Президента говорится о социальном акценте нового этапа газификации.

- Социальный акцент здесь действительно более чем высок – решение поставленной задачи по факту определяет уровень жизни и комфорт каждой семьи. Сейчас есть все необходимое для ускорения программы: осенью 2021 года в АО «Газпром газораспределение Тверь» пришла новая команда под руководством Андрея Николаевича Светашова, генерального директора. Благодаря нашей совместной работе только за последние 3 месяца 2021 года в Конаковском районе по догазификации удалось построить 104 новых объекта, которые, в свою очередь, позволят данным абонентам получить беспрепятственный доступ к газу. В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина от 31 мая 2021 года в стране должно быть обеспечено поэтапное завершение газификации к 2024 и 2030 году.

Я очень надеюсь, что благодаря дальнейшей слаженной работе руководства АО «Газпром газораспределение Тверь», администрации Конаковского района уже в ближайшие годы нам удастся приблизить уровень газификации к максимальному результату. В целом мы слаженно работаем со всеми структурами. И радует, что люди очень позитивно воспринимают программу развития газоснабжения, понимают, что это во многом изменит жизнь владельцев домохозяйств к лучшему.

- Безусловно, догазификация - крупный экономический, социальный проект. Вам приходится быть связующим звеном между обществом, бизнесом и властью. Насколько это трудно?

- Не трудно! Как председатель Собрания депутатов Конаковского района я в постоянном контакте с жителями и властью, депутаты Собрания депутатов шестого созыва, в основном, стали единой командой профессионалов, сознающих сложность поставленных перед ними задач и умеющих их решать. Этому во многом способствует слаженная работа Собрания депутатов и администрации района под руководством главы Конаковского района Олега Лобановского. Он всегда открыт для диалога, и все возникающие вопросы получается решать. Проблемы решаются, появляются новые, в этом и заключается настоящая работа - максимально эффективно и быстро решить те вопросы, которые избиратель перед нами ставит.

Д.Е.Щурин:

Для нас важная задача – реализовать поручение Президента Владимира Путина по подведению газа до границ земельных участков жителей Конаковского района. Газификация значительно повлияет на развитие инвестиционной деятельности и создание новых рабочих мест в районе.

Галина Корнилова вновь избрана председателем общества инвалидов

Внеочередная отчетно-выборная конференция Конаковской районной организации «Всероссийское общество инвалидов» прошла в зале заседаний Конаковского отделения Пенсионного фонда России по Тверской области. На конференцию, помимо делегатов КРО ВОИ, были приглашены помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов, временно исполняющий обязанности главы города Конаково Дмитрий Колупанский, представители духовенства: протоиерей Виктор и иеромонах Августин и специалист отделения по работе с инвалидами ГБУ «КЦСОН» Галина Пиуновская. Основной темой повестки встречи стали выборы председателя КРО ВОИ и правления общества инвалидов. По итогам конференции в должности была утверждена Галина Корнилова. Сегодня в местной организации общества инвалидов 310 человек, 11 из них - члены правления.

Галина Георгиевна рассказала о планах организации на ближайший период 2022 - 2027 годов.

- Не скрою, сейчас в организации трудная ситуация. Фактически ее надо заново собирать. Чувствуется разобщенность. Причин несколько. Одна из них - пандемия. Люди с инвалидностью в группе риска, поэтому должны с особой ответственностью соблюдать все предписания и рекомендации. Главным направлением деятельности считаю защиту интересов и прав инвалидов: обеспечение лекарственными средствами, путевками на санаторно-курортное лечение, техническими средствами реабилитации, при необходимости получение юридической помощи, трудоустройство и, конечно, приобщение к общественной жизни. В разработке проекты, направленные на привлечение инвалидов к спорту, творчеству, к общественным, молодежным организациям. Так с 1 марта мы участники проекта «Полный вперед!», который в этом году получил поддержку Фонда президентских грантов. В рамках проекта мы откроем «Творческую мастерскую» и семейный инклюзивный клуб «НеЗаБортом».

Еще одна важная задача - открыть ячейки в сельских поселениях Селихово и Завидово. Будем объединять активных и позитивно настроенных людей с инвалидностью, с которыми вместе преодолением все сложности.

Галина Георгиевна отметила, что общество инвалидов работает в тесном контакте с депутатским корпусом, администрацией Конаковского района, которая выделяет субсидию на проведение мероприятий, безвозмездно предоставляет отдельное помещение для работы, обеспечивает транспортом для поездок на экскурсии, спортивные соревнования. Также большую методическую поддержку обществу оказывают специалисты ЦМП «Иволга». Конечно, есть люди - благотворители, помогающие обществу в реализации проектов, три года подряд общество взаимодействует с благотворительным фондом, который помогает в приобретении необходимой техники, инструментов для занятий. У председателя общества хорошо налажен контакт с главой района, его заместителями.

- Одна из важнейших задач - создание самых широких возможностей для реализации каждого человека. Это в полной мере относится и к людям с ограничениями по здоровью, чтобы они могли найти себя в учебе, работе, творчестве, спорте, в общественной деятельности, чтобы они могли реализовать все свои способности и интересы, и мы готовы работать в этом направлении, готовы поддерживать инициативы общественников, - считает глава Конаковского района Олег Лобановский.

В конце нашего интервью мы спросили у Галины Георгиевны, что она хотела бы пожелать членам общества.

- Всем членам нашей организации я хочу сказать. Уважаемые коллеги, друзья дорогие! Не уходите в себя, не замыкайтесь. Инвалидность - это огромная беда для любого, но нужно постараться не падать духом. Примеров того, как люди преодолевают себя, свой недуг, у нас немало, о чем я уже говорила.

И, возможно, кто-то теперь посмотрит на мир совсем по-другому и вновь почувствует желание жить полной жизнью. Мне хотелось бы пожелать всем здоровья и веры в себя, а окружающим – быть более внимательными к людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы вместе, а значит, все у нас получится.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района