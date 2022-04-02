ШКОЛА СЕЛА ЗАВИДОВО ОТМЕТИЛА 50-ЛЕТИЕ

В этом году средняя школа села Завидово отмечает свой 50-й выпуск учеников.

А впервые ее двери гостеприимно открылись 1 сентября 1971 года.

Накануне Дня знаний газета «Заря» опубликовала в субботнем номере от 28 августа 1971 года заметку «С новосельем, ребята!».

«Падают рано пожелтевшие листья. Они возвещают о приходе осени. Да, первый день грустной поры, как называют осень поэты, близок, – пишет З. Федунова, член депутатского поста Завидовского сельсовета, член корреспондентского поста «Зари» на строительстве школы. – Первое сентября отнюдь не вызывает никаких тоскливых размышлений у школьников. А для тех, кто идет первый раз в первый класс, этот день будет памятным на всю жизнь. Нынче особенно радостным станет первое сентября для юных жителей села Завидово – у них новоселье. Пока ребята отдыхали на каникулах, строители СУ-1 подготовили для них дорогой подарок – новую школу на 536 мест».

Из заметки мы узнали про то, что главный инженер треста «Калининстрой» А.Н.Волков уверил корреспондента: «Будет в срок у ребят новоселье. Вот подключаем воду от водокачки, заканчиваем работу на очистных сооружениях». А прораб А.Т.Самсонов показал теплицу рядом со спортплощадкой и котельной, провел в классы. «На третьем этаже расставленные парты ждут своих хозяев. Светло, пахнет еще сохнущей краской. Удобная мебель, хорошо оборудованные кабинеты по таким предметам, как физика, химия - все должно располагать детей к прочному усвоению школьной программы».

И еще одна цитата: «Новоселье 1 сентября будут встречать не только школьники, но и их родители. По инициативе сельского Совета на стройке каждую неделю в августе проводились субботники и воскресники».

И вот прошло полвека. Об истории школы и о том, как отпраздновали сельчане ее юбилей, кого пригласили разделить радость, рассказывает сайт Конаковского благочиния.

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Начинался ее путь в историю почти два века назад, тогда она именовалась как церковно-приходская. Это было деревянное здание на территории храмового комплекса села Завидово. До 1971 года школа располагалась в этом деревянном одноэтажном здании и в двухэтажном здании возле Успенской церкви - бывшей богадельни, там было восемь классных комнат. В 1958 году к одноэтажному зданию была сделана пристройка, в ней размещались библиотека, учительская, мастерская. Школа вмещала в себя 200-250 человек. Классы насчитывали до 45 - 48 человек.

Завидовская школа славилась хорошими традициями. В коллективе было 15 преподавателей, из них пятеро - отличники народного просвещения. При школе находился опытнический участок площадью около 5 гектаров. Руководителем опытнических работ была преподаватель биологии и химии Р.А.Будкина. Благодаря ее стараниям школа стала бронзовым призером ВДНХ.

Большим авторитетом пользовался и В.И.Лыков, преподаватель истории, ветеран Великой Отечественной войны, организатор краеведческой работы, туристических и велопоходов по местам боевой славы.

Среди знаменитых выпускников - профессор М.Г.Климов, он окончил школу в 1893 году, дирижер Петербургской придворной капеллы, с начала 20-х годов - художественный руководитель и дирижер оперной студии консерватории Ленинграда, Е.М.Мохов - профессор Тверской медицинской академии. Многие выпускники имели организаторские способности, стали директорами крупных предприятий и руководителями советских и партийных органов.

А 25 января, в праздник великомученицы Татианы, покровительницы студентов школа отмечает золотой юбилей - 50 лет! И речь тут пойдет о школе нового времени, которая бережно хранит лучшие традиции церковно-приходской. С далёкого 1971 года коллектив Завидовской школы - 23 педагога - в новых условиях стремятся воспитать в молодом поколении лучшие человеческие качества, помочь каждому учащемуся определить вектор будущей профессии, воспитать добрых и ответственных граждан. Свидетельством тому - активная помощь пожилым и немощным соседям по жизни, участие в занятиях воскресной школы, достижения в учебе и спорте.

К торжественной дате в истории школы приурочен семинар «Формирование функциональной грамотности учащихся» для директоров школ Конаковского района, в котором приняла участие представитель Конаковского управления образования Людмила Гурьянова.

Перед началом семинара состоялась экскурсия по школе, посещение музея.

Гостем праздника был глава Конаковского района Олег Лобановский, он высоко оценил труд педагогов школы и роль родителей в духовно-нравственном воспитании, особо подчеркнув, что достойная история школы зависит от взаимопонимания и общих трудов.

За успехи в организации учебно-воспитательного процесса Почетной грамоты Министерства просвещения РФ удостоена директор школы Нина Борисова.

Начальник управления образования Михаил Кожехов сердечно поздравил с юбилеем школы педагогов, особо отметив, что замечательный музей, организованный в учебном заведении, прекрасно сохраняет память об истории школы, успехах ее учеников. За заслуги в просвещении Почетная грамота министерства образования Тверской области вручена педагогам Лилии Морозовой, Елене Нурпиисовой, Светлане Эрбес.Почетной грамоты Конаковского управления образования удостоены Любовь Гончарук, Эляна Рауцкая, Оксана Гореликова, Маргарита Никитина, Татьяна Бережная, Екатерина Сенотрусова, Наталья Масленникова, Наталья Баслерова.

Глава администрации Завидовского сельского поселения Алексей Пляскин с чувством глубокого уважения поздравил коллектив с юбилеем, высказал признательность коллективу школы за добрые отношения с администрацией и с жителями поселения. От Совета депутатов сельского поселения «Завидово» поздравления с юбилеем высказал Александр Гарбуз, поблагодарив педагогов всех времен за творческий подход к воспитанию детей и молодежи.

Благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Пётр Дубяго напомнил историю системного образования в России. Она начиналась с программы просветителя царских времен Константина Победоносцева. Он заложил основу развития церковноприходских школ, в том числе и в Завидове. И это было очень демократическое начинание. Он пытался дать народу основу развития. Школа оказывалась неразрывно связанной с Церковью, и обучение происходило во многом через участие в церковной жизни. «Народ сам этого хочет, - говорил Победоносцев, - а я просто выразитель мнения народа». За 50 лет наша приходская школа дала образование 8500 выпускникам, она прошла через разные испытания. Но и сегодня здесь сохранились лучшие традиции патриотизма, духовного воспитания. Это самые важные приоритеты в развитии молодых людей, подчеркнул отец Петр. По традиции в качестве подарка он вручил методические пособия для начальной школы и учебники робототехники.

Своих коллег сердечно поздравили с памятной датой директора школ Конаковского района. Они подчеркивали, что дорожат дружбой с завидовскими мастерами, и вручали им памятные подарки. Горячими аплодисментами встретили собравшиеся замечательного учителя ветерана труда Тамару Михайловну Мохову. Именно благодаря таким отличным наставникам 24 выпускника стали педагогами! Торжественные выступления гостей сопровождались отличными концертными номерами в исполнении нынешних школьников.

С приветственным словом к гостям по случаю юбилея школы обратилась директор Завидовской школы Нина Борисова. С признательностью к трудам своих коллег она напомнила об успехах и достижениях учебного заведения с 1971 года, о творческом подходе педагогов к воспитанию молодёжи, преемственности лучших традиций. С особой теплотой директор называла имена выпускников, в успехах которых значительный вклад замечательных наставников. Не случайно в среде педагогов так популярен совет замечательного русского поэта Евгения Винокурова: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться». Этой миссии верны завидовские педагоги, потому так успешно продолжаются здесь лучшие вековые традиции.