Тверская область номинировала турпродукты на соискание всероссийской туристической премии «Маршрут построен»

Тверская область заявила свои туристические продукты во всех номинациях всероссийской туристической премии «Маршрут построен», в частности, в главной номинации конкурса - «Точке притяжения» России для внутреннего туризма.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает туризм перспективной отраслью региональной экономики. Один из приоритетов – повышение качества услуг в индустрии гостеприимства.

На специальном лендинге собраны локации, которые не встретишь нигде, кроме Тверской области: «Тверская Атлантида – Калязин», исток Волги, озеро Селигер, архитектурные близнецы мировых шедевров. Страница региона «Тверская область: путешествие к истокам» размещена по ссылке: https://www.kp.ru/russia/travel/nominanty-2022/tverskaya-oblast.

Голосование за главные «точки притяжения» России уже стартовало и продлится до 31 марта на сайте премии: www.kp.ru/russia/travel/#nominations.

С одного IP-адреса можно голосовать за любое количество участников конкурса, но не чаще одного раза в сутки. Народное голосование выявит финалистов в каждой из номинаций, после чего экспертный совет выберет победителей.

В направлении «Гастрономический маршрут года» можно проголосовать за туры «Поэзия со вкусом – вкусный путеводитель Пушкина» и за «Гастрономический тур на эко-ферму в Завидово».

На звание «Главного маршрута» номинирован межрегиональный проект «Государева дорога». Оленетерапия на ферме «Судимиръ» представлена в номинации «Доброта спасет мир».

«Зелёный маршрут» в Тверской области защищают два проекта: экологический тур «Южная Тайга» в Центрально-лесном природном биосферном заповеднике и экскурсия с воды на байдарках.

За отель «Барская усадьба» и эко-отель «Дзен» можно проголосовать в номинации «Искусство гостеприимства», а в номинации «Место силы» - за комплекс отдыха «Завидово».

«Легкие дороги» - номинация об автотуризме, в которой регион представляют джип-туры с компанией «Russian World Adventures». Ежегодная экспедиция «Перешагни Волгу» от истока одной из крупнейших рек России и Европы заявлена в номинации «Первопроходцы года».

Звание «Лидер отрасли» может получить Елена Михасик, генеральный директор компании «Пилигрим», в которой были разработаны более 40 авторских туристических программ в город Калязин и в Тверскую область. В номинации «Народный гид» представлена Людмила Соколова, создатель авторских экскурсий по Твери и образовательных проектов на площадке областной библиотеки им. Горького.

Бренд «Торжокские золотошвеи» заявлен в номинациях «Промышленный маршрут» и «Своя марка». На звание «Событие года» претендует проект Императорского дворца «Екатерининская миля: ожившие полотна». В номинации «Хранитель времени» заявлены два проекта: Карельский дом в Чашково и первая народная чайная в Замытье.

Церемония награждения победителей запланирована на апрель 2022 года. Ещё можно подать заявку на номинации премии, срок приёма продлен до 10 марта.

Премия по внутреннему туризму «Маршрут построен» организована медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Федерального агентства по туризму, в ней участвуют более 100 проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области