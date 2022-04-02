ЛЮДИ РАЙОНА

С ЮБИЛЕЕМ, ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА!

6 февраля свой юбилей отмечает замечательный человек, красивая женщина, руководитель ветеранской организации поселка Карачарово Валентина Николаевна САВИНОВА.

Президиум Конаковского районного совета ветеранов от души поздравляет Валентину Николаевну с юбилеем. Ваша активная жизненная позиция, неравнодушие, уважительное отношение к ветеранам заслуживают глубочайшего и искреннего уважения, у вас репутация энергичного и мудрого человека.

Мы поздравляем вас, уважаемая Валентина Николаевна, с юбилеем. Желаем вам самого главного – здоровья и долгих лет жизни, оптимизма, энергии, интересных идей и много-много положительных эмоций.

День рождения – праздник особый!

И сегодня с любовью,с теплом

Пожелать очень хочется, чтобы

Был уютным и солнечным дом.

Чтоб удача пришла непременно

И мечты исполнялись скорей.

Были к лучшему все перемены!

Счастья, радости, добрых вестей!

20 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ

От имени всех жителей поселка Новозавидовский хотим поздравить нашу любимую, неутомимую Галину Алексеевну Куксову с 20-летием её работы в совете ветеранов поселка.

Галина Алексеевна, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор каждый день хлопочет о наших ветеранах, о воинах-интернационалистах, о пожилых людях, о сохранении памяти героев, о досуге молодёжи. 2 февраля 2002 года она была избрана председателем совета ветеранов п. Новозавидовский и все прошедшие годы с честью выполняет свои обязанности на этом посту.

Она знает поимённо всех нуждающихся в дровах, в материальной помощи, в оформлении инвалидности, субсидий и других нуждах. Сама едет в Конаково, в Тверь, пишет письма с просьбой помочь и больнице, и конкретным людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, обеспокоена проблемами общественного транспорта.

Энергичная, доброжелательная, настойчивая наша Галина Алексеевна является вдохновителем и организатором многих и многих воспитательных акций для молодёжи: вечера памяти воинов-афганцев, митинги в день памяти и скорби 22 июня, субботники и другие.

Галина Алексеевна помнит о всех долгожителях, юбилярах нашего посёлка. Ко всем спешит с поздравлениями, привлекает спонсоров и волонтёров для приобретения и вручения подарков. Люди со слезами благодарят всех членов совета ветеранов, спонсоров, помощников, которых организует Галина Алексеевна. Пожилому человеку, особенно одинокому, даже открытка на праздник дорога как знак внимания и заботы.

Новозавидовский совет ветеранов в последние годы стабильно занимает призовые места среди других общественных объединений Конаковского района. Г.А.Куксова каждый год заслуженно номинируется на награждение от администрации п. Новозавидовский, от Конаковского района. В 2019 году на ежегодном муниципальном конкурсе «Человек года» Галину Алексеевну Куксову выбрали лучшим человеком года и вручили хрустальную статуэтку в номинации «Ангел милосердия». Как человек с активной жизненной позицией, огромным опытом работы в нашем посёлке Галина Алексеевна по предложению главы п. Новозавидовский Д.Н.Синягина вошла в состав общественного совета и постоянно вносит предложения по улучшению жизни нашего поселения.

Мы от всего сердца желаем Галине Алексеевне доброго крепкого здоровья, энергии и оптимизма, успехов в её нелёгкой работе, отзывчивых помощников и щедрых спонсоров. Мы все вас глубоко уважаем, любим и гордимся, дорогая наша Галина Алексеевна!

Члены общественного совета

п. Новозавидовский.

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В поселке Новозавидовский Галину Алексеевну Куксову знают хорошо, особенно ветераны. В феврале 2002 года она была избрана председателем совета ветеранов и уже двадцать лет ответственно занимается общественной работой.

Родилась Галина Алексеевна в многодетной крестьянской семье в д. Паника, все её детство прошло в д. Свердлово. Тяжелое военное и послевоенное детство быстро делало детей взрослыми, Галина с малых лет помогала своей семье. Трудолюбие, уважение, ответственность – все эти её качества идут из семьи, из детства. Работать она начала в 1956 году стеклодувом на фабрике игрушек, проработала 19 лет, затем работала мастером. В 45 лет вышла на пенсию, но продолжила работать. На производстве принимала активное участие в общественной жизни – избиралась профгруппоргом, народным заседателем.

Галина Алексеевна имеет звание «Ветеран труда». Её отношение к людям, знание их проблем, участие и помощь в трудной жизненной ситуации, неравнодушие – это те качества характера Галины Алексеевны, которые позволяют добиваться результатов в работе. Вместе со своим активом, которым она очень довольна, навещает ветеранов, не забывает пригласить на мероприятия, поздравить. Три года ветеранская организация занимает первое место по итогам работы среди организаций ветеранов района.

Галина Алексеевна к проблемам поселка относится очень болезненно, особенно, если они касаются ветеранов: строительство новой больницы, организация нормального графика и стоимости автобусного сообщения, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, работа бани - по этим и другим вопросам она обращается в вышестоящие инстанции, к депутатам Госдумы, в министерство социальной защиты, в приемную Президента и др.

Неутомимая оптимистка, активная огородница, она успевает много - и работать с ветеранами, и заниматься огородом, и в храм ходить. А еще в её «за 80 лет» можно видеть, как она по поселку рассекает на велосипеде, стараясь сделать больше дел.

Мы желаем вам, Галина Алексеевна, хорошего здоровья, счастья, успехов в этой нелегкой общественной работе и активного долголетия! Пусть замечательные человеческие качества и жизненный опыт помогают вам в общественной работе и в жизни всегда оставаться такой же жизнерадостной, полной сил и энергии!

Президиум Конаковского районного

совета ветеранов.