В областном Правительстве рассмотрели итоги реализации Адресной инвестиционной программы Тверской области в 2021 году

posted by Максим Малахов on чт, 02/03/2022 - 22:44

Итоги реализации Адресной инвестиционной программы (АИП) Тверской области в 2021 году рассмотрены 3 февраля на совещании в областном Правительстве под руководством Губернатора Игоря Рудени.

          Всего в 2021 году объекты АИП были заявлены в 24 муниципальных образованиях региона, преимущественно в сфере ЖКХ.

          В рамках АИП построены внутрипоселковые сети в поселках Жарковский, Молоково и Фирово. Газовые сети обустроены в населенных пунктах Калининского, Старицкого, Кимрского, Ржевского, Бежецкого, Рамешковского и других районов.   В муниципалитетах модернизировано несколько объектов теплоэнергетики, введена газовая котельная в Бологое.

          В сфере образования введены детские сады в Твери, Торопце, Бурашево Калининского района, в спорте – центр стрелковых видов спорта «Березино». Реконструирован путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке, построен пешеходный мост через Тьмаку в Твери.

          На совещании рассмотрен ход реализации ряда объектов программы, строительство которых заявлено или продолжается в текущем году.     

          Игорь Руденя поставил задачи относительно ввода знаковых объектов: детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах, Бологовской ЦРБ, гребной базы в областном центре, детских садов в муниципалитетах и других учреждений.

          Губернатор подчеркнул – Министерствам необходимо в постоянном режиме контролировать подготовку документации и работы на площадках строительства объектов в образовании, ЖКХ, социальной сфере, спорте и других отраслях.  

                    Пресс-служба Правительства Тверской области