Губернатор Игорь Руденя поздравил коллектив «Верхневолжского АТП» с двухлетием с момента запуска новой транспортной модели в Тверской области

3 февраля 2022 года исполнилось два года с момента запуска новой транспортной модели в Тверской области. Губернатор Игорь Руденя посетил автобусный парк компании-перевозчика и поздравил с этим событием руководство и сотрудников «Верхневолжского АТП». Лучшим работникам предприятия были вручены награды.

«Вот уже два года «Транспорт Верхневолжья» работает в нашем регионе. За это время жители оценили высокое качество перевозок. После Твери и Калининского района новую модель распространили на Ржевскую, Старицкую, Зубцовскую, Кимрскую агломерации. Через месяц она начнет работу в Конаковском районе. Новый общественный транспорт является комфортным, безопасным и современным. Сегодня наш опыт перенимают другие субъекты России. Это заслуга всех, кто трудится на предприятии», – сказал Игорь Руденя.

Сотрудники АТП задали Игорю Рудене актуальные вопросы. Один из них касался обеспечения комфортных подъездов к остановочным комплексам, их расчистки от снега. Губернатор отметил –администрации города Твери будет дано поручение усилить эту работу.

Также участники встречи задали вопрос о ремонте улиц Паши Савельевой и Хромова в областном центре, участка дороги от деревни Новое село до поселка Приволжский в Кимрском районе, моста через реку Большая Лоча в Ржевском районе. Игорь Руденя подтвердил планы области по приведению в порядок этих участков. Работы на всех объектах начнутся в текущем году.

Отвечая на вопрос о развитии инфраструктуры для любителей футбола, Губернатор рассказал о строительстве в ближайшие годы футбольного манежа в Заволжском районе Твери, где смогут тренироваться и воспитанники спортшколы, и жители области.

Тверская область одним из первых регионов страны приступила к комплексной модернизации пассажирских перевозок по поручению Президента России Владимира Путина.

Сначала новые автобусы были запущены в Твери и Калининском районе, где сейчас действует 85 маршрутов. Затем – в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях, где функционируют 110 маршрутов.

За два года пассажиры автобусов «Транспорта Верхневолжья» совершили более 149 миллионов поездок. Еженедельный пассажиропоток в среднем составляет 1,6 миллиона поездок, ежемесячный – 6,2 миллиона.

Маршруты регулярных перевозок обслуживают транспортные средства 2019-2021 годов выпуска преимущественно большого и среднего класса, оформленные в едином стиле. Автобусы соответствуют экологическому стандарту «Евро-5», оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло.

На всех маршрутах новой транспортной модели в Тверской области действует льготный проезд. Для учащихся предусмотрен школьный абонемент.В общественном транспорте Тверской области наибольшей популярностью пользуется безналичная оплата проезда.

Благодаря запуску новой транспортной модели создано порядка 1500 новых рабочих мест. В штат «Верхневолжского АТП» входит 1139 водителей.Есть возможность обучения и переобучения за счет предприятия с дальнейшим трудоустройством. Налажена подготовка будущих специалистов на базе Тверского колледжа транспорта и сервиса, а также практика студентов на предприятии.

«Мы готовим будущих специалистов уже под конкретные задачи. Например, престижным считается направление «Слесарь по ремонту автомобилей». Акцент делаем на подготовку необходимых сегодня профессий, в том числе для обслуживания автобусов. И студенты знают, что они будут востребованы», – рассказал преподаватель колледжа Павел Жеребин.

В результате внедрения новой модели снизилось количество безбилетников на маршрутах общественного транспорта, сократилось количество ДТП в сфере перевозок Верхневолжья.

В условиях пандемии коронавируса в автобусах соблюдаются усиленные меры дезинфекции. Обработка проводится перед выпуском транспортных средств на линию, при межрейсовых перерывах водители дезинфицируют контактные поверхности. Ежедневно после возвращения с линии все автобусы проходят полную дезинфекцию салонов.



Пресс-служба Правительства Тверской области