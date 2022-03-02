На выставках в Вышневолоцком краеведческом музее представят театральные костюмы и коллекционные куклы ручной работы

В Вышневолоцком краеведческом музее им Г.Г. Монаховой 4 февраля состоится презентация выставки «Театральные костюмы». В нее вошла коллекция сценических костюмов народного театра «Дебют» из Удомельского городского центра культуры и досуга.

Все костюмы, представленные на выставке, участвовали в постановках спектаклей театра по произведениям классиков: Ф.М. Достоевского, А.Н. Островского, У. Шекспира. Они путешествовали по разным городам вместе с труппой театра. Автор выставки – художник по костюмам Жанна Фомина.

Параллельно с выставкой театральных костюмов в зале будет работать экспозиция «Кукольная мода». На ней можно увидеть работы мастериц народной студии авторской куклы «Вдохновение». Ее бессменный руководитель – мастер-кукольник с более чем 30-летним стажем Елена Симакина.

Работы студии экспонировались на региональных, всероссийских и международных выставках и фестивалях. Авторские куклы из Тверской области живут в домах коллекционеров России, Англии, Дании и других стран.

Открытие выставки костюмов состоится в 15:00 по адресу: г. Вышний Волочёк, Казанский пр-т, д. 63/2. Телефон для справок: +7 (48233) 6-13-23.

При посещении учреждения необходимо соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Пресс-служба Правительства Тверской области